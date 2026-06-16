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台灣沒台積電什麼都不剩？ 韓媒：完整供應鏈形成超強生態系

編譯陳苓／綜合外電
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韓媒認為，本月初的台北國際電腦展證實，台灣競爭力無法以一家公司來解釋。路透
韓媒認為，本月初的台北國際電腦展證實，台灣競爭力無法以一家公司來解釋。路透

說到台灣半導體，首先想到的公司是台積電。儘管台積在全球AI晶片供應鏈的地位非同小可，但韓媒認為，本月初的台北國際電腦展證實，台灣競爭力無法以一家公司來解釋。

ChosunBiz報導，半導體產業中，先進封裝的重要性大增，主要是如今難以單靠製程微縮，來提高晶片表現，晶片互聯技術、散熱管理等都成新強項。台北國際電腦展上，主打先進封裝和液冷的企業，占據展場的黃金位置。電腦展重點以往是個人電腦（PC），如今重頭戲是AI伺服器、封裝、冷卻技術等，反映半導體競爭從晶片擴及整個系統。

南港展覽館裡，參展業者包括封測廠日月光、基板商欣興電子、伺服器製造商鴻海、廣達、緯創等，這些公司的領域各自不同，卻形成了緊密連結的供應鏈。

台灣優點在擁有供應鏈，而非單一公司。封裝、基板、伺服器製造、電子零組件業者以台積為中心，打造出密集的生態圈。AI半導體不僅是IC設計與晶圓生產，也須封裝、基板、伺服器製造，才能生產商品。台灣的優勢是過程中所需的業者，都聚集於此。全球科技巨擘紛紛找上台積，不只是看上該公司的科技實力，也是看中台灣的工業基礎，具有量產所需的所有夥伴。

精華 FAQ

  • 因為台灣的強項不只是先進製程，而是從封裝、基板、伺服器到零組件的完整供應鏈。這些業者彼此緊密連結，才能支撐AI晶片量產與系統整合。

  • 展會重心已由傳統PC轉向AI伺服器、先進封裝與液冷散熱，顯示半導體競爭不再只比晶片製程，而是延伸到互聯、散熱與整機系統能力。

  • 以台積電為核心，日月光、欣興電子、鴻海、廣達、緯創等不同領域企業聚在一起，形成密集協作的生態圈，讓全球科技巨頭看重台灣的量產條件。

鴻海 台積電

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