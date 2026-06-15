我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新法送利多 嬰兒潮世代售屋 把握3年免稅額黃金期

惡劣天氣連環襲 29個龍捲風轟伊州與印州

黃金反攻號角響起…富爸爸作者：2035年上看3.5萬美元

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
富爸爸作者清崎表示，黃金有望漲至每英兩3.5萬美元。圖擷取自X @FT__Tra...
富爸爸作者清崎表示，黃金有望漲至每英兩3.5萬美元。圖擷取自X @FT__Trading

隨美國與伊朗宣布達成停戰協議，將結束敵對行動並重啟荷莫茲海峽，緩解全球通膨疑慮，並可能壓低市場對升息的預期，激勵黃金價格15日一度大漲3%，升破每英兩4,345美元，銀價更跳漲4.1%。

自2月底戰爭爆發以來，黃金大致與原油呈現反向走勢，因能源價格上漲推升通膨，促使各國央行維持利率在高檔更久，削弱了不孳息貴金屬的吸引力，隨和平曙光已現，黃金展開反攻。

彭博資訊MLIV分析，若美國與伊朗之間的初步和平協議能夠維持，黃金有望成為最大贏家之一。在主要資產類別中，黃金在這場衝突期間從低點回升幅度最小，因此最有補漲空間。

向來信奉黃金的暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎，15日也在X發文表示，「黃金終於開始動了。一天內大漲超過100美元」。

他指出，就算未能把握今天的漲勢也沒有關係，因為他有信心到2035年時，金價會來到每英兩3.5萬美元；這意味黃金相較於當前價位，還有將近714%的上漲空間。

他也再度呼籲投資人，趕快去買黃金、白銀、比特幣、乙太幣或石油。

他說：「遺憾的是，現金就是垃圾，持有現金的存款族將成為大輸家。拿出一些現金，去買黃金、白銀、比特幣、以太幣或石油。這就是我多年來一直在做的事。」

精華 FAQ

  • 停戰協議降低了能源供給中斷與通膨升溫的疑慮，市場對聯準會維持高利率的預期也可能下降，因此不孳息的黃金重新獲得買盤青睞。

  • 黃金15日一度大漲約3%，突破每英兩4,345美元；銀價漲幅更大，盤中跳升4.1%，反映避險與補漲資金同步進場。

  • 羅伯特・清崎認為黃金將持續上行，預估2035年可達每英兩3.5萬美元，並呼籲投資人把部分現金轉向黃金、白銀、比特幣、乙太幣與石油。

荷莫茲海峽 伊朗 央行

上一則

台積電與陸半導體龍頭簽六氟化鎢長約？中船特氣回應了

延伸閱讀

金價重挫2.9% 因美就業數據引發市場押注Fed升息

金價重挫2.9% 因美就業數據引發市場押注Fed升息
美國股債、黃金、比特幣齊跌 市場氛圍驟變引爆避險賣壓

美國股債、黃金、比特幣齊跌 市場氛圍驟變引爆避險賣壓
美債被超越 黃金成為全球央行金額最高的準備資產

美債被超越 黃金成為全球央行金額最高的準備資產
新冠爆發前股市警訊再現…資金恐撤出科技股、轉進硬資產

新冠爆發前股市警訊再現…資金恐撤出科技股、轉進硬資產

熱門新聞

中東戰爭讓全球越來越多的國家主動對美元避險，更多國家選擇使用人民幣，讓人民幣在國際支付體系中的地位正快速提升。港媒援引分析稱，人民幣將超越歐元、成為全球第二大國際支付貨幣。美聯社

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

2026-06-11 16:14
台北光華商場內，商家提供各種DIY電腦規格組合。 （聯合報系資料照）

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

2026-06-07 07:10
美銀建議美股投資人獲利了結。(路透)

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

2026-06-08 21:36
亞銀表示，亞洲正面臨能源危機最壞情境，已有15國申請緊急融資，更多國家可能跟進。（美聯社）

亞銀示警：能源危機最壞情況成真 亞洲15國求援 更多國家排隊中

2026-06-12 02:00
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤

2026-06-12 18:33
美國5月CPI數據出爐。(歐新社)

3年來首見 美CPI年增率破4% 美股期指跌

2026-06-10 08:48

超人氣

更多 >
吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植

吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植
馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？
能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？

能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？
黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我

黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我
長照開銷可能害你破產 許多退休人士沒算到的6筆開銷

長照開銷可能害你破產 許多退休人士沒算到的6筆開銷