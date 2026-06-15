馬斯克這麼有錢 政府「合法的飯」幫大忙

CNN報導，馬斯克的事業如此成功，與政府支持脫不了關係。美聯社

馬斯克 之所以能為全球第一位「兆美元富豪」，得感謝許多人，包括旗下造就技術突破的工程師、財務前景不明就亟欲投錢的華爾街投資人，但最該感謝的，其實是美國納稅人與政府官員。

CNN報導，特斯拉 早期投資人、投資公司Gerber Kawasaki執行長葛伯說，若沒有美國政府的幫助，就沒有現在的特斯拉與SpaceX 。

在SpaceX成立初期，美國聯邦政府提供逾5億美元的補助，但這與特斯拉獲得的政府補助、貸款、合約、與各種有利政策相比，只是小巫見大巫。

這不是說SpaceX的成功，以及特斯拉約1.5兆美元的估值，完全都是聯邦支出的功勞，但這兩家公司在獲得納稅人的稅金補貼前，可說是搖搖欲墜。

但重要的不只是補助金額，還包括收到這些資金的時機。

SpaceX第一筆重大資金挹注，是2006年獲得美國太空總署2.78億美元補助，用於開發獵鷹火箭系統與飛龍號太空船。當時太空梭計畫即將結束，美國需要新的方式，將太空人與貨物送往國際太空站。

美國太空總署對SpaceX的支持。也不僅限於補助。馬斯克曾承認，SpaceX在2008年底幾乎耗盡現金，直到取得美國太空總署一份關鍵、且在當時史無前例的16億美元合約。

馬斯克2012年在SpaceX獵鷹9號火箭首度發射前往國際太空站時說：「事實是，如果沒有美國太空總署的協助，我們不可能創辦SpaceX，也不可能走到今天這一步。」

相較下，特斯拉過去取得的政府合約金額相對有限。但它在創業初期獲得大量協助，而且是關鍵協助。

2010年1月，特斯拉自創立以來，總共賣出的車還不到2,000輛。隨後，特斯拉在首次公開發行股票（IPO）前幾個月，取得美國能源部4.65億美元低利貸款。靠著這筆貸款，特斯拉開發出Model S轎車，也就是該公司第一款真正成功的產品。特斯拉後來透過2013年增發股票取得的資金，提前償還這筆貸款。

電動車買主可享7,500美元稅額抵免，也讓特斯拉和其他車廠能以高於市場原本可能接受的價格，銷售美國製電動車。

在這項補貼於2019年結束前，特斯拉買主取得的聯邦稅額抵免估計價值達34億美元。補貼結束後，特斯拉便降價以維持需求。從特斯拉後來必須降價的幅度來看，這項稅額抵免很可能讓特斯拉在美國銷售汽車時，多進帳10多億美元。

這項稅額抵免在2023年作為拜登政府《通膨削減法》的一部分恢復實施。但國會共和黨人與川普政府後來在2025年9月30日終止整個產業的這項抵免。

不過，特斯拉最重要的財務支持，並非電動車買主的稅額抵免，而是一項旨在降低整體汽車產業碳排的政府計畫。

在這套監管架構下，車廠必須符合碳排上限。若未達標，就必須向符合規定的公司購買「碳排信用額度」。而始終低於排放上限、並擁有額度可出售的公司，就是特斯拉，因為它所有車款都是電動車。

這代表，在相關法規推動下，美國幾乎所有其他車廠都排隊把錢倒進特斯拉的金庫。這些信用額度銷售在2008年占特斯拉營收近25%，接下來五年也占其營收10%。2008年至2019年，出售法規信用額度為特斯拉帶來超過20億美元收入。

若沒有這些資金，特斯拉可能早已倒下，馬斯克本人也深知這一點。

早期特斯拉投資人、如今已成為馬斯克批評者的葛柏說：「事後證明，這些公司能存在，對政府、對美國、對社會絕對是好事，所以我不覺得政府給他錢是錯的。政府犯下的錯誤是，他們本應取得股權。」