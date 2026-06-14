一輛電動汽車3700美元有找？中媒：犧牲安全與舒適換來的

產能過剩導致中國汽車產業持續陷入惡性價格競爭，例如這款一汽奔騰小馬純電乘用車，依不同續航版本售價在人民幣2.49萬元至3.99萬元之間，亦即最低價還不到3700美元。（圖／取自一汽奔騰官網）

中國一輛電動汽車人民幣2.49萬元(約3700美元)有找是怎麼辦到的？中國媒體指出，車越來越便宜，是因車廠正偷偷「減配」，最常見是底盤用料縮水，其次是安全配備暗降，再者是舒適性全面縮水。亦即便宜的電動汽車其實是靠犧牲安全與舒適換來的。

6月11日，中國工業和信息化部、市場監管總局聯袂通報，對涉嫌存在非理性競爭行為的汽車生產企業進行約談提醒，要求企業嚴格遵守《中華人 民共和國價格法》、《關於制止低價傾銷行為的規定》等法律法規規章，按照《汽車行業價格行為合規指南》要求，加強價格合規建設，強化產品品質管控，切實保護消費者合法權益，共同維護優質優價、良性競爭的市場秩序。

網路媒體《觀察者網》一篇文章指出，工信部和國家市場監管總局這份通報措辭很克制——「涉嫌非理性競爭」。翻譯成白話就是：「你們賣得太便宜了，便宜到不正常，便宜到要出事了」。

文章稱，「非理性競爭」這四個字背後，隱藏著一個問題——車越來越便宜，但車廠正在偷偷減配。2026年1到5月，中國國內共有77款乘用車降價，其中32款是燃油車，其餘為新能源汽車。

然而，新能源汽車的生產成本卻是不斷在上漲——碳酸鋰價格從低點反彈250%，車規級存儲晶片3個月漲180%，車廠扛不住成本，就只能「簡配」。

其中最常見的是底盤用料縮水，例如將鋁合金懸掛換成鐵質懸掛，底盤護板減了，隔音棉沒了。 參數表上看不出來，但開起來高速風噪明顯、底盤濾震變差、長期行駛鬆散異響。

其次是安全配備暗降：悄悄縮減側邊安全氣囊和氣囊數量，取消胎壓數值顯示，或將主動剎車、車道保持的識別範圍和靈敏度悄悄降級。

再者是舒適性全面縮水：全車隔音沒了，車門密封條簡化材質， 真皮換仿皮，座椅填充物變薄。此外，車載空氣淨化、後排USB、後車箱照明燈等一般消費者不會注意到的小東西，全砍了。

報導稱，今年5月，一汽大眾多款車型就遭到投訴，新車的空調出風口竟持續噴出白色粉末。車主薛先生稱，他花12萬元買的「速騰」，一開空調，白色粉末就從出風口往外噴。 拿膠帶貼在出風口，幾分鐘就沾滿白粉。

經第三方檢測，這些白色粉末成分為聚乙烯醇。 一汽大眾解釋，這是由於供應商的空調蒸發器親水塗層原料堆積過量，導致白色顆粒出現。報導指出，這就是供應商偷工減料，塗層沒做好，但消費者開車時就會悄悄地將這些白色粉末吸進肺裡，而這就是中國汽車業價格戰的代價。