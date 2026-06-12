市場關注SpaceX首日掛牌 預示上漲29% 太空股卻一同跳水
美股12日早盤上漲，市場關注億萬富豪馬斯克的火箭公司SpaceX首日掛牌，在試撮階段預示SpaceX可望以174~175美元開出，比發行價135美元高出29%，而其他太空概念股卻大跌。
例如RedWire跌9.6%、RocketLab挫8.4%，維珍銀河跳水24.6%、Sidus Space重挫11.4%。持有SpaceX股權的EchoStar則大跌近9%。
同時，據伊朗官媒報導，美國與伊朗的和平協議草案內容，包含了將開放荷莫茲海峽。
道瓊工業指數12日早盤上漲0.3%，史坦普500漲0.2%，那斯達克指數平盤；費城半導體指數漲1.5%；台積電ADR漲0.5%。
萬眾矚目的SpaceX終於將在12日於那斯達克指數首次公開發行股票（IPO），發行價為135美元。該公司計劃籌資750億美元，是2014年阿里巴巴計劃籌資220億美元的逾三倍，創下歷來最大規模IPO紀錄。
伊朗官媒報導，美國與伊朗合作備忘錄（MOU）的草案版本，包含了美國將承諾解除石油制裁，以及伊朗將承諾重新開放荷莫茲海峽。彭博12日引述知情人士報導，和平協議可最快將在14日簽署。美國總統川普11日也暗示，美伊和平協議即將達成。
根據試撮資訊，SpaceX首日預估可在174至175美元開出，較135美元發行價高出約29%。這顯示市場對其上市反應熱烈，也讓其成為焦點。 報導指出，RedWire、RocketLab、維珍銀河與Sidus Space等太空股同步下跌，顯示資金可能轉向新上市的SpaceX，或對同類標的重新評價，形成短線賣壓。 伊朗官媒稱草案包含美國解除石油制裁，以及伊朗重新開放荷莫茲海峽。若協議最快於14日簽署，可能影響中東局勢與原油市場走勢。
精華 FAQ
根據試撮資訊，SpaceX首日預估可在174至175美元開出，較135美元發行價高出約29%。這顯示市場對其上市反應熱烈，也讓其成為焦點。
報導指出，RedWire、RocketLab、維珍銀河與Sidus Space等太空股同步下跌，顯示資金可能轉向新上市的SpaceX，或對同類標的重新評價，形成短線賣壓。
伊朗官媒稱草案包含美國解除石油制裁，以及伊朗重新開放荷莫茲海峽。若協議最快於14日簽署，可能影響中東局勢與原油市場走勢。
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