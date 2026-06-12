我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SpaceX上市讓馬斯克好友兼第2大股東獲利680億

緬甸裔美國公民敏津涉間諜罪在中被捕 美中關係恐生波

市場關注SpaceX首日掛牌 預示上漲29% 太空股卻一同跳水

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美股12日早盤平盤波動，市場關注馬斯克SpaceX首日掛牌。 （路透）
美股12日早盤平盤波動，市場關注馬斯克SpaceX首日掛牌。 （路透）

美股12日早盤上漲，市場關注億萬富豪馬斯克的火箭公司SpaceX首日掛牌，在試撮階段預示SpaceX可望以174~175美元開出，比發行價135美元高出29%，而其他太空概念股卻大跌。

例如RedWire跌9.6%、RocketLab挫8.4%，維珍銀河跳水24.6%、Sidus Space重挫11.4%。持有SpaceX股權的EchoStar則大跌近9%。

同時，據伊朗官媒報導，美國與伊朗的和平協議草案內容，包含了將開放荷莫茲海峽

道瓊工業指數12日早盤上漲0.3%，史坦普500漲0.2%，那斯達克指數平盤；費城半導體指數漲1.5%；台積電ADR漲0.5%。

萬眾矚目的SpaceX終於將在12日於那斯達克指數首次公開發行股票（IPO），發行價為135美元。該公司計劃籌資750億美元，是2014年阿里巴巴計劃籌資220億美元的逾三倍，創下歷來最大規模IPO紀錄。

伊朗官媒報導，美國與伊朗合作備忘錄（MOU）的草案版本，包含了美國將承諾解除石油制裁，以及伊朗將承諾重新開放荷莫茲海峽。彭博12日引述知情人士報導，和平協議可最快將在14日簽署。美國總統川普11日也暗示，美伊和平協議即將達成。

精華 FAQ

  • 根據試撮資訊，SpaceX首日預估可在174至175美元開出，較135美元發行價高出約29%。這顯示市場對其上市反應熱烈，也讓其成為焦點。

  • 報導指出，RedWire、RocketLab、維珍銀河與Sidus Space等太空股同步下跌，顯示資金可能轉向新上市的SpaceX，或對同類標的重新評價，形成短線賣壓。

  • 伊朗官媒稱草案包含美國解除石油制裁，以及伊朗重新開放荷莫茲海峽。若協議最快於14日簽署，可能影響中東局勢與原油市場走勢。

SpaceX 伊朗 荷莫茲海峽

上一則

日銀下周料將升息 但仍難減日圓壓力 原因有三

延伸閱讀

搶買SpaceX 散戶賣手中晶片、AI科技股籌錢

搶買SpaceX 散戶賣手中晶片、AI科技股籌錢
萬眾矚目SpaceX下週上市 每股135美元沒得商量

萬眾矚目SpaceX下週上市 每股135美元沒得商量
SpaceX拚史上最大IPO 開放申購國家包含台灣

SpaceX拚史上最大IPO 開放申購國家包含台灣
SpaceX IPO申購熱烈 卻恐引爆逾500億美元股市賣壓

SpaceX IPO申購熱烈 卻恐引爆逾500億美元股市賣壓

熱門新聞

台北光華商場內，商家提供各種DIY電腦規格組合。 （聯合報系資料照）

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

2026-06-07 07:10
中東戰爭讓全球越來越多的國家主動對美元避險，更多國家選擇使用人民幣，讓人民幣在國際支付體系中的地位正快速提升。港媒援引分析稱，人民幣將超越歐元、成為全球第二大國際支付貨幣。美聯社

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

2026-06-11 16:14
美銀建議美股投資人獲利了結。(路透)

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

2026-06-08 21:36
記憶體大廠美光科技（Micron）股價1日才突破1,000美元大關，4日就失守此一關卡。（路透）

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

2026-06-05 05:01
博通展望未達高標期待無疑是費半本周大跌的導火線。(路透)

費半為何重挫10% 一夕間蒸發1.3兆元？五要點一次看

2026-06-05 22:48
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪台掀起「仁來瘋」，民眾要求簽名的無禮舉動，讓向來親民的黃仁勳罕見變臉，影片曝光引發熱議。圖／smallbighead_tw授權

「妳實在太麻煩了」黃仁勳遭狂追簽名 罕見變臉畫面瘋傳

2026-06-04 18:26

超人氣

更多 >
去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣
68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港

68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港
在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看
華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆
世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非