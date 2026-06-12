我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸裔美國公民敏津涉間諜罪在中被捕 美中關係恐生波

川普「飛彈外交」碰壁？邊炸伊朗邊談判 不見成果

馬斯克兆元身價有多狂？超台灣GDP 能買下美國所有新車

編譯中心／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬斯克身價突破1.1兆美元，成為史上首位兆美元富豪。美聯社
馬斯克身價突破1.1兆美元，成為史上首位兆美元富豪。美聯社

全球首富馬斯克旗下的太空與人工智慧（AI）業者SpaceX，完成創紀錄的首次公開發行股票（IPO）後，馬斯克身價也突破1.1兆美元，成為史上首位兆美元富豪。他的身價有多高？足足比台灣今年全年的國內生產毛額（GDP）預估值還高，甚至還能買下美國的所有新車。

綜合華盛頓郵報、華爾街日報及CNN等媒體的報導，盤點馬斯克持有的資產，包括SpaceX持股：8.495億股的A股、557億股的B股，總投票權84.4%，價值8,665億美元；在特斯拉持有7.171億股的股票，價值2,862億美元；在隧道業者The Boring Company和腦機介面業者Neuralink的持股，各價值50億美元。

他也持有X（前身推特）的9.2%持股，但價值未揭露，另外擁有價值1,040億美元的房產、飛機及其他資產。

光是上述資產的總和，馬斯克的身價就超過1.1兆美元，約相當於美國今年GDP（IMF推估32.38兆美元）的3%，而且只低於全球20個經濟體的GDP，比全球120多個經濟體的GDP還高，也高於國際貨幣基金（IMF）推估的台灣今年GDP（9,767億美元）。

此外，馬斯克的身價也超越第二至四名富豪（艾里森、佩吉、布林、貝佐斯）的財富總和，甚至超過全球最貧困46%人口（約38億人）的財富總和。

在美國，收入達美國中位數（2024年為83,730美元）的家庭，需要工作超過1,100萬年，才能累積到和他同等的財富。

馬斯克的身價也高於美國第三大城市休士頓所有房產的價值（8,790億美元），甚至遠超越美國去年出售的所有新車價值。美國去年新車均價達創紀錄的48,402美元，共賣出1,630萬輛新車，總價值7,890億美元。

以職業球隊來說，他也能買下所有美式足球聯盟（NFL）球隊和所有美國職籃聯盟（NBA）的球隊，還剩超過5,000億美元。事實上，根據富比世（Forbes）的估算，全世界最有價值的50支球隊，總價值為3,530億美元，只有馬斯克身價的三分之一。

精華 FAQ

  • 主要因為SpaceX完成創紀錄IPO後估值大增，加上他在特斯拉、The Boring Company與Neuralink的持股，並計入房產、飛機等資產，使總身價突破1.1兆美元。

  • 文中指出，他的身價約為美國GDP的3%，高於全球20多個經濟體的國內生產毛額，也超過IMF推估的台灣今年GDP，凸顯其財富規模驚人。

  • 報導稱，他不僅能買下美國去年所有新車，還可買下全部NFL與NBA球隊，甚至全球最有價值的50支球隊總值也僅約其三分之一。

馬斯克 SpaceX 華盛頓郵報

上一則

SpaceX IPO是AI股頭部？投資人付「頭期款」後 仍要思考這問題

延伸閱讀

馬斯克超狂身家：財富超越125國GDP 美國家庭得工作1100萬年

馬斯克超狂身家：財富超越125國GDP 美國家庭得工作1100萬年
SpaceX登場市值就輾軋台積電？全球散戶大戶搶買股 比砸錢還要比秒速

SpaceX登場市值就輾軋台積電？全球散戶大戶搶買股 比砸錢還要比秒速
SpaceX締造史上最大IPO紀錄 4400名員工跟著馬斯克暴富

SpaceX締造史上最大IPO紀錄 4400名員工跟著馬斯克暴富
SpaceX IPO申購熱烈 卻恐引爆逾500億美元股市賣壓

SpaceX IPO申購熱烈 卻恐引爆逾500億美元股市賣壓

熱門新聞

台北光華商場內，商家提供各種DIY電腦規格組合。 （聯合報系資料照）

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

2026-06-07 07:10
美銀建議美股投資人獲利了結。(路透)

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

2026-06-08 21:36
中東戰爭讓全球越來越多的國家主動對美元避險，更多國家選擇使用人民幣，讓人民幣在國際支付體系中的地位正快速提升。港媒援引分析稱，人民幣將超越歐元、成為全球第二大國際支付貨幣。美聯社

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

2026-06-11 16:14
記憶體大廠美光科技（Micron）股價1日才突破1,000美元大關，4日就失守此一關卡。（路透）

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

2026-06-05 05:01
博通展望未達高標期待無疑是費半本周大跌的導火線。(路透)

費半為何重挫10% 一夕間蒸發1.3兆元？五要點一次看

2026-06-05 22:48
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪台掀起「仁來瘋」，民眾要求簽名的無禮舉動，讓向來親民的黃仁勳罕見變臉，影片曝光引發熱議。圖／smallbighead_tw授權

「妳實在太麻煩了」黃仁勳遭狂追簽名 罕見變臉畫面瘋傳

2026-06-04 18:26

超人氣

更多 >
去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣
68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港

68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港
在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看
華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆
世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非