馬斯克兆元身價有多狂？超台灣GDP 能買下美國所有新車
全球首富馬斯克旗下的太空與人工智慧（AI）業者SpaceX，完成創紀錄的首次公開發行股票（IPO）後，馬斯克身價也突破1.1兆美元，成為史上首位兆美元富豪。他的身價有多高？足足比台灣今年全年的國內生產毛額（GDP）預估值還高，甚至還能買下美國的所有新車。
綜合華盛頓郵報、華爾街日報及CNN等媒體的報導，盤點馬斯克持有的資產，包括SpaceX持股：8.495億股的A股、557億股的B股，總投票權84.4%，價值8,665億美元；在特斯拉持有7.171億股的股票，價值2,862億美元；在隧道業者The Boring Company和腦機介面業者Neuralink的持股，各價值50億美元。
他也持有X（前身推特）的9.2%持股，但價值未揭露，另外擁有價值1,040億美元的房產、飛機及其他資產。
光是上述資產的總和，馬斯克的身價就超過1.1兆美元，約相當於美國今年GDP（IMF推估32.38兆美元）的3%，而且只低於全球20個經濟體的GDP，比全球120多個經濟體的GDP還高，也高於國際貨幣基金（IMF）推估的台灣今年GDP（9,767億美元）。
此外，馬斯克的身價也超越第二至四名富豪（艾里森、佩吉、布林、貝佐斯）的財富總和，甚至超過全球最貧困46%人口（約38億人）的財富總和。
在美國，收入達美國中位數（2024年為83,730美元）的家庭，需要工作超過1,100萬年，才能累積到和他同等的財富。
馬斯克的身價也高於美國第三大城市休士頓所有房產的價值（8,790億美元），甚至遠超越美國去年出售的所有新車價值。美國去年新車均價達創紀錄的48,402美元，共賣出1,630萬輛新車，總價值7,890億美元。
以職業球隊來說，他也能買下所有美式足球聯盟（NFL）球隊和所有美國職籃聯盟（NBA）的球隊，還剩超過5,000億美元。事實上，根據富比世（Forbes）的估算，全世界最有價值的50支球隊，總價值為3,530億美元，只有馬斯克身價的三分之一。
主要因為SpaceX完成創紀錄IPO後估值大增，加上他在特斯拉、The Boring Company與Neuralink的持股，並計入房產、飛機等資產，使總身價突破1.1兆美元。 文中指出，他的身價約為美國GDP的3%，高於全球20多個經濟體的國內生產毛額，也超過IMF推估的台灣今年GDP，凸顯其財富規模驚人。 報導稱，他不僅能買下美國去年所有新車，還可買下全部NFL與NBA球隊，甚至全球最有價值的50支球隊總值也僅約其三分之一。
精華 FAQ
主要因為SpaceX完成創紀錄IPO後估值大增，加上他在特斯拉、The Boring Company與Neuralink的持股，並計入房產、飛機等資產，使總身價突破1.1兆美元。
文中指出，他的身價約為美國GDP的3%，高於全球20多個經濟體的國內生產毛額，也超過IMF推估的台灣今年GDP，凸顯其財富規模驚人。
報導稱，他不僅能買下美國去年所有新車，還可買下全部NFL與NBA球隊，甚至全球最有價值的50支球隊總值也僅約其三分之一。
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