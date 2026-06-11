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去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

記者林宸誼／即時報導
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中東戰爭讓全球越來越多的國家主動對美元避險，更多國家選擇使用人民幣，讓人民幣在國...
中東戰爭讓全球越來越多的國家主動對美元避險，更多國家選擇使用人民幣，讓人民幣在國際支付體系中的地位正快速提升。港媒援引分析稱，人民幣將超越歐元、成為全球第二大國際支付貨幣。美聯社

中東戰爭讓全球越來越多的國家主動對美元避險，更多國家選擇使用人民幣，讓人民幣在國際支付體系中的地位正快速提升。港媒援引分析稱，人民幣將超越歐元、成為全球第二大國際支付貨幣。

香港南華早報報導，今年4月初，美國總統川普放話，威脅要將伊朗「炸回石器時代」，幾小時後，人民幣跨境支付系統（CIPS）單日交易額飆升至人民幣1.22兆元，幾乎是2月日均交易額的兩倍，創下單日交易額紀錄。

報導指出，這一增長與全球能源貿易中，人民幣結算比例快速提升密切相關，尤其是在國際原油貿易領域。在傳統「石油美元」體系下，產油國將利潤再投資於美債等資產，從而鞏固了美元的全球主導地位。

儘管中東戰爭進一步加快了全球「去美元化」的進程，但目前美元仍在國際結算體系中佔據著相當大的市占，人民幣距離超越美元仍需一段時間。不過，分析人士指出，短期內人民幣超越歐元、成為全球第二大跨境支付貨幣的可能性正在提高，且這一時刻或許已近在眼前。

中國人民銀行行長潘功勝去年6月曾表示，按全口徑計算，人民幣已成為全球第三大支付貨幣，全球第二大貿易融資貨幣。

上海交通大學中國金融研究院副院長劉曉春表示，種種跡象表明，歐元很快就會被超越。坦白說，如果歐洲經濟繼續保持目前的停滯狀態，歐元很快就會被超越。

不過，也有專家認為，人民幣崛起的核心意義並非取代歐元，而是全球貿易體系正在向多種貨幣並存的結算模式演變，不同地區、不同行業和不同政治陣營將採用不同貨幣進行國際貿易結算。

中國工商銀行高級財務經理、全球化智庫非常駐研究員喬萬尼尼分析稱，受到制裁壓力或尋求更大戰略自主性的國家，越來越傾向於採用人民幣進行國際結算，以降低金融體系脆弱性。除俄羅斯外，中東、中亞、東南亞以及部分全球南方國家，都正在擴大人民幣的使用比例。

一家中資銀行歐洲分行高管透露，自去年下半年以來，東南亞和拉丁美洲成為人民幣國際化增長最快的地區。其中，東南亞主要受與中國供應鏈深度融合帶來的貿易需求驅動，而拉美地區則更多受基礎設施融資和央行貨幣互換安排推動。

喬萬尼尼指出，中國作為全球貿易大國，自然推動了人民幣結算需求增長，隨著越來越多國家將中國作為主要的交易夥伴，以人民幣直接計價能夠有效降低匯兌成本和匯率波動風險。

精華 FAQ

  • 報導指出，地緣政治風險與去美元化需求升高，使更多國家轉向人民幣結算；加上能源貿易、供應鏈與融資需求帶動，人民幣在跨境支付中的使用明顯增加。

  • 今年4月初，CIPS單日交易額飆升至人民幣1.22兆元，接近2月日均交易額的兩倍，並創下新紀錄。報導認為，這反映國際結算需求快速上升。

  • 部分專家認為，若歐洲經濟持續停滯，人民幣很快可能超越歐元；但也有人強調，重點不在取代歐元，而是全球結算正走向多種貨幣並存。

香港 川普 伊朗

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