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為何晶片股突然如此脆弱？ 專家：「這些」因素使然

編譯陳律安／綜合外電
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專家解析為何晶片股突然喪失動能。 路透
專家解析為何晶片股突然喪失動能。 路透

先前迭創新高的美國晶片股，近來卻連日重挫，市場上最炙手可熱的題材，突然變得十分脆弱。

自從上周四（4日）博通（Broadcom）發布的財報不如預期後，晶片股便陷入頹勢，5日的非農就業報告強於預期，澆熄了今年的降息希望，跌勢隨之進一步加深。

4日以來，邁威爾科技（Marvell）累積下跌20%、超微（AMD）跌14%、美光（Micron）與博通各跌11%、輝達（NVIDIA）跌8%、英特爾（Intel）跌6%。

金融專家指出，晶片股一路飆漲並屢創新高後，反而變得更加脆弱，一旦投資人對大盤或AI概念股的樂觀情緒出現任何風吹草動，都可能引發較大幅度的回檔。

AI投資平台Reflexivity共同創辦人、總裁賽特說，晶片股是史坦普500指數獲利的主要支柱，本身就是一項弱點，在持股集中、估值與預期都攀高的情況下，使容錯空間很小。

另外，股市專家也說，SpaceX等巨頭即將辦理大型首次公開發行股票（IPO）案，可能也是晶片股轉弱的因素，因為投資人可能出售手中持股，以籌集資金，投入這些新股。

Founder ETFs投資組合經理莫納漢表示，「我認為股市下跌的原因，在於大家都把焦點放在SpaceX即將掛牌，以及該如何布局這檔股票，因此無暇研究其他標的」。

TheStreet Pro Portfolio資深投資組合經理維薩奇認為，近期晶片股遭到拋售，部分原因是投資人在該族群大漲一波後獲利了結。

精華 FAQ

  • 主要因博通財報不如預期，帶動晶片族群先行回檔；隨後強勁非農數據又壓低降息想像，讓高估值的晶片股承受更大賣壓。

  • 自4日以來，邁威爾科技跌約20%，超微跌14%，美光與博通各跌11%，輝達跌8%，英特爾跌6%，顯示整體族群同步承壓。

  • 專家指出，SpaceX等巨頭可能推出大型IPO，會吸引資金轉移；同時投資人也因晶片股先前大漲而選擇獲利了結，放大回檔幅度。

英特爾 NVIDIA 博通

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