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美股早盤／四大指數齊揚 費半強漲4%

美股早盤／晶片股絕地大反攻 四大指數齊揚 費半強漲4%

編譯陳律安／綜合外電
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晶片股反攻，美股四大指數11日早盤全面上漲。路透
晶片股反攻，美股四大指數11日早盤全面上漲。路透

近期承受壓力的晶片股反彈，帶動美股四大指數11日早盤全面上漲，但美伊緊張情勢升溫推升國際油價，限縮了漲幅。

道瓊工業指數和史坦普500指數早盤攀揚至少0.7%，那斯達克綜合指數漲1%。連跌兩天的費城半導體指數更跳漲4%。台積電ADR漲近3%。

美光、超微股價回升，英特爾更大漲近9%，iShares半導體ETF上漲3%。在晶片股反彈之際，市場對SpaceX 12日掛牌的期待持續升溫。這樁重磅首次公開發行股票案（IPO）可望凸顯AI基礎建設擴張所帶來的成長潛力。

不過，美國總統川普於Truth Social發文表示，美國今晚將「非常猛烈地」攻擊伊朗，西德州中級原油期貨應聲上漲近1%，報每桶約90美元。川普還說，將在不久的將來，接管哈格島及其他石油基礎設施據點，並全面掌控伊朗的石油與天然氣市場。

另一方面，美國5月生產者物價指數（PPI）上升1.1%，高於市場預估的0.7%。扣除波動較大的食品與能源價格後，核心通膨率為0.4%，低於市場預估的0.5%。

Crossmark Global投資公司首席市場策略師費南德茲表示，許多投資人如今正轉向他們認為與AI交易相反的標的，而AI交易一直是今年以來推動股市上漲的重要力量。

她受訪時表示：「我認為大家正在思考的是，哪些標的可以對科技交易避險？哪些資產是動能與高Beta值交易的對立面？我們看到資金正從科技股輪動到近幾個月遭到打壓的一些類股。」

費南德茲觀察到，客戶日益將資金轉進其他領域，包括醫療保健中的製藥與生技產業，以及金融與能源類股。

精華 FAQ

  • 主要因近期受壓的晶片股出現強勁反彈，帶動道瓊、標普500、那斯達克與費半同步走高，其中費半漲幅最明顯，顯示半導體族群是盤面主力。

  • 美伊緊張升溫推動國際油價上漲，川普言論也加劇市場不安，加上5月PPI高於預期，讓投資人對通膨與地緣風險保持戒心，壓抑整體漲幅。

  • Crossmark策略師指出，部分資金正從科技與AI概念轉向其他類股，特別是醫療保健中的製藥與生技，以及金融與能源板塊，反映投資人尋找相對避險標的。

美股 石油 SpaceX

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