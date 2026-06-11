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美5月PPI升幅達逾三年來最高 伊朗戰爭持續加劇通膨壓力

編譯易起宇／綜合外電
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美國5月PPI增幅高於預期，伊朗戰爭造成的能源衝擊持續加劇通膨壓力。（路透）
美國5月PPI增幅高於預期，伊朗戰爭造成的能源衝擊持續加劇通膨壓力。（路透）

美國5月生產者物價指數（PPI）升幅達到逾三年來最高，主因是伊朗戰爭的影響持續加劇通膨壓力。

勞工統計局11日發布數據顯示，美國5月PPI年增6.5%，增幅達到2022年11月來最大，市場預期則為6.4%；和4月相比則增長1.1%，增幅同樣高於市場預期的0.7%。

剔除生鮮食品和能源後的5月核心CPI年增幅則為4.9%，低於預期的5.4%；月增幅為0.4%，低於市場預期的0.5%。

這份報告凸顯出荷莫茲海峽封鎖所造成的能源衝擊，正日益讓美國經濟承擔更多傷害。由於這場衝突眼下看不到任何快速解方，隨著企業將上漲的能源和運輸成本轉嫁出去，其他商品和服務也正在開始日益昂貴。根據報告，能源價格5月上漲了10.7%，運輸和倉儲成本也持續上漲，增長了2.6%。

若和本周公布漲幅達到三年來最高的上月消費者物價數據一起來看，這份PPI數據可能會支持外界對聯準會（Fed）的今年內升息呼籲。Fed如今正專注在抑制通膨，因勞動市場似乎正恢復動能。

同日公布的美國上周首度申領失業金人數，小增4,000人，達到22.9萬人，稍高於路透預測的21.9萬人，顯示美國勞動力市場仍顯韌性。

精華 FAQ

  • 主因是伊朗戰爭引發的能源衝擊持續發酵，帶動能源、運輸與倉儲成本上升，企業也開始把增加的成本轉嫁到商品與服務價格上。

  • 5月PPI年增6.5%，高於市場預期的6.4%；月增1.1%，也明顯高於預估的0.7%，顯示批發端通膨壓力比原先想像更強。

  • 因為PPI與最新消費者物價數據都顯示通膨壓力升高，而勞動市場仍有韌性，這可能支持市場對聯準會今年內再度升息的預期。

聯準會 伊朗 荷莫茲海峽

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