核心CPI月增幅低預期 四大指數跌幅縮 美超微暴跌

美股10日早盤四大指數齊跌。路透

美國5月通膨報告相對溫和，讓華爾街 略感安慰，預期聯準會（Fed）將暫緩升息，促使美股10日開盤時，跌幅較盤前收斂。

道瓊工業指數早盤下跌0.5%，史坦普500指數跌0.4%、那斯達克指數跌0.5%，費城半導體指數跌0.9%。輝達 走低1%

台積電ADR挫低2%，該公司上月銷售大增30%，顯示AI需求續強。

美超微 （Super Micro）暴跌14%，該公司要發股籌資70億美元，購買製造AI伺服器的零組件。

部分人士認為，晶片股挫低，是因散戶減碼熱門股，籌錢參與12日登場的SpaceX股票掛牌。

美國上月通膨年增率突破4%，寫三年之最，反映伊朗戰爭推升能源價格，但部分細項顯示，基本通膨增幅趨緩。

5月消費者物價指數（CPI）年增4.2%，月增0.5%，均合乎預期。剔除波動較大糧食和能源價格的5月核心CPI，年增2.9%，與市場估計相同；月增幅為0.2%、略低外界預期的0.3%。

數據出爐後，交易者對Fed的9月升息預期稍微下滑，從報告公布前的略低50%降至約45%，但仍預期Fed有60%機率會在10月升息。

BMO資本市場的林根（Ian Lyngen）說：「整體而言，儘管汽油和能源價格攀升，推升整體通膨，但核心數據溫和，顯示Fed仍有餘裕，能在未來幾場會議能耐心以對。」

另外，川普總統砲轟伊朗未來盡速達成和平協議，稍早前又對伊朗發動攻擊，考驗脆弱的和平協議，促使布蘭特油價走升。