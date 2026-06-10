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核心CPI月增幅低預期 四大指數跌幅縮 美超微暴跌

編譯陳苓／綜合外電
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美股10日早盤四大指數齊跌。路透
美股10日早盤四大指數齊跌。路透

美國5月通膨報告相對溫和，讓華爾街略感安慰，預期聯準會（Fed）將暫緩升息，促使美股10日開盤時，跌幅較盤前收斂。

道瓊工業指數早盤下跌0.5%，史坦普500指數跌0.4%、那斯達克指數跌0.5%，費城半導體指數跌0.9%。輝達走低1%

台積電ADR挫低2%，該公司上月銷售大增30%，顯示AI需求續強。

美超微（Super Micro）暴跌14%，該公司要發股籌資70億美元，購買製造AI伺服器的零組件。

部分人士認為，晶片股挫低，是因散戶減碼熱門股，籌錢參與12日登場的SpaceX股票掛牌。

美國上月通膨年增率突破4%，寫三年之最，反映伊朗戰爭推升能源價格，但部分細項顯示，基本通膨增幅趨緩。

5月消費者物價指數（CPI）年增4.2%，月增0.5%，均合乎預期。剔除波動較大糧食和能源價格的5月核心CPI，年增2.9%，與市場估計相同；月增幅為0.2%、略低外界預期的0.3%。

數據出爐後，交易者對Fed的9月升息預期稍微下滑，從報告公布前的略低50%降至約45%，但仍預期Fed有60%機率會在10月升息。

BMO資本市場的林根（Ian Lyngen）說：「整體而言，儘管汽油和能源價格攀升，推升整體通膨，但核心數據溫和，顯示Fed仍有餘裕，能在未來幾場會議能耐心以對。」

另外，川普總統砲轟伊朗未來盡速達成和平協議，稍早前又對伊朗發動攻擊，考驗脆弱的和平協議，促使布蘭特油價走升。

精華 FAQ

  • 因為核心CPI年增2.9%符合預期，但月增僅0.2%，低於市場原估的0.3%。這代表剔除食物與能源後的價格壓力略有放緩，讓市場認為Fed暫時有更多觀望空間。

  • 通膨數據出爐後，市場對Fed急於升息的擔憂稍減，美股跌幅因此較盤前收斂。不過道瓊、標普500、那指與費半早盤仍同步下跌，顯示投資人情緒仍偏保守。

  • 美超微宣布發股籌資70億美元，以購買AI伺服器零組件，消息引發股價暴跌。晶片股同步受壓，除獲利了結外，市場也擔心散戶減碼熱門股，改投入SpaceX掛牌。

美超微 華爾街 輝達

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