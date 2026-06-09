我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

緬因州、南卡州、內華達州、北達州今初選看點

美股早盤／美光帶頭 指數續揚 但外資警告仍有回檔風險

編譯陳苓／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美股9日早盤四大指數同步走高。路透
美股9日早盤四大指數同步走高。路透

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：投資人逢低買進科技股，美股早盤四大指數同步上揚。
  • 重點二：美光、台積電ADR與輝達領漲，晶片族群持續回溫。
  • 重點三：外資憂部位擁擠與通膨數據等風險，警告回檔未必結束。

投資人敲進先前重挫的科技股，加上以色列伊朗同意暫停相互攻擊，美股9日早盤四大指數同步走高。

道瓊工業指數早盤上漲0.6%，史坦普500指數與那斯達克指數均漲0.6%，費城半導體指數攀高1%。

台積電ADR走升2%、輝達走升0.3%。晶片股持續攀高，美光上揚2%、超微漲0.7%。

蘋果下跌1%。該公司8日舉行全球開發者大會（WWDC），市場反應平淡。摩根士丹利認為，舊款iPhone無法使用先進AI功能，Siri新功能在iPhone既有用戶中用途有限。

中東緊張降溫，美國總統川普也重申，伊朗和平協議快要談妥，促使布蘭特油價下跌1.5%至每桶低於93美元。

多家外資警告，美股拉回可能並非一次性事件。花旗集團策略師說，交易者大舉建立美股的看空部位，但科技股的多頭部位仍高，使市場出現風險。

花旗說，那斯達克100指數上周五（5日）重挫近5%，只讓投資人調整了部分持股。而且未來幾周有許多重大風險事件，包括10日出爐的美國通膨報告、新任聯準會（Fed）主席華許也將在17日首次召開利率會議。

巴克萊與高盛也說，市場部位擁擠、漲勢過度集中、利率維持高檔的時間可能更長，都讓股市更容易驟然反轉。巴克萊主管艾特曼說，這種「異常的失衡情境」，在部位反轉時，更容易讓動能交易激烈出場。

精華 FAQ

  • 主要因投資人回補先前重挫的科技股，加上以色列與伊朗同意暫停互攻，帶動風險情緒回升，四大指數因此同步上揚。

  • 美光上漲2%領軍，台積電ADR漲2%，輝達也小幅上升0.3%，超微則漲0.7%，顯示晶片股延續先前的反彈動能。

  • 外資指出，看空部位雖增加，但科技股多頭仍偏擁擠，加上通膨報告、聯準會會議等事件在即，若利率高檔維持更久，股市易再度反轉。

美股 伊朗 以色列

上一則

艾司摩爾對歐盟干預半導體供應鏈發出警告 這樣才是正解

延伸閱讀

美股早盤／費半強升 Marvell、HPE雙雙噴高逾20%

美股早盤／費半強升 Marvell、HPE雙雙噴高逾20%
美股早盤／油價揚 費半獨強 英特爾漲8% Marvell續升

美股早盤／油價揚 費半獨強 英特爾漲8% Marvell續升
晶片股回神 伊朗停止攻擊 三大指數漲 台積ADR漲逾3%

晶片股回神 伊朗停止攻擊 三大指數漲 台積ADR漲逾3%
AI交易熄火 費半挫、博通遭外資降評 股價瀉15%

AI交易熄火 費半挫、博通遭外資降評 股價瀉15%

熱門新聞

台北光華商場內，商家提供各種DIY電腦規格組合。 （聯合報系資料照）

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

2026-06-07 07:10
記憶體大廠美光科技（Micron）股價1日才突破1,000美元大關，4日就失守此一關卡。（路透）

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

2026-06-05 05:01
博通展望未達高標期待無疑是費半本周大跌的導火線。(路透)

費半為何重挫10% 一夕間蒸發1.3兆元？五要點一次看

2026-06-05 22:48
美銀建議美股投資人獲利了結。(路透)

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

2026-06-08 21:36
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪台掀起「仁來瘋」，民眾要求簽名的無禮舉動，讓向來親民的黃仁勳罕見變臉，影片曝光引發熱議。圖／smallbighead_tw授權

「妳實在太麻煩了」黃仁勳遭狂追簽名 罕見變臉畫面瘋傳

2026-06-04 18:26
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）和SK集團會長崔泰源（右二）、LG集團會長具光謨（左二）、Naver會長李海珍（左）5日聚餐，被稱為「韓版兆元宴」。路透

黃仁勳「韓版兆元宴」餐廳由女兒挑選 店名藏玄機

2026-06-05 08:39

超人氣

更多 >
川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人
美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結
最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值
下藥、迷姦、拍視頻、勒索...華女揭華人圈難言亂象

下藥、迷姦、拍視頻、勒索...華女揭華人圈難言亂象
好市多降價了 這些自有品牌商品最多便宜10美元

好市多降價了 這些自有品牌商品最多便宜10美元