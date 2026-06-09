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去年IPO以來 CoreWeave創辦人已脫手23億美元持股

編譯陳苓／綜合外電
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CoreWeave高層在公司掛牌後，共出售了逾23億美元持股。路透
CoreWeave高層在公司掛牌後，共出售了逾23億美元持股。路透

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：CoreWeave去年上市後股價大漲，市值已突破560億美元。
  • 重點二：三名創辦人透過10b5-1計畫，合計出售逾23億美元持股。
  • 重點三：公司稱創辦人仍看好長期發展，並持有約18%流通股。

AI基礎設施供應商CoreWeave去年3月掛牌以來，股價翻漲一倍以上，但公司高層在同一時期共計出售了逾23億美元持股。

據Washington Service，CoreWeave的三名億萬富翁共同創辦人：執行長英崔特（Michael Intrator）、發展長麥克比（Brannin McBee）、策略長范圖羅（Brian Venturo），是主要售股者。Washington Service追蹤美國上市公司的內部人士股票買賣情況。

CoreWeave股票閉鎖期在去年8月屆滿後，內部人士得以售股，策略長范圖羅共脫手11億美元以上持股。Washington Service資料顯示，這讓他成為今年來減碼額第二高的企業內部人士，執行長英崔特排名第七。

CoreWeave去年上市以來，股價飆漲逾150%，市值站上560億美元。三名創辦人趁機籌集現金，以一系列預先安排的交易，將共同持股減少近四分之一，如今三人仍持有約18%的在外流通股票。他們以10b5-1計畫賣股，這讓高層能預先安排售股事宜，避免內部交易指控。

Freedom Capital Markets技術研究主管米克斯說，內部人士售股「引發不良觀感」。但CoreWeave發言人強調，三人仍致力於公司長期發展，而且仍持有大量公司股票。

精華 FAQ

  • 自去年3月掛牌以來，CoreWeave股價已翻漲一倍以上，文中並指出累計漲幅逾150%，公司市值也站上560億美元，反映市場對其AI基礎設施業務高度追捧。

  • 主要售股者是三名億萬富翁共同創辦人：執行長Michael Intrator、發展長Brannin McBee，以及策略長Brian Venturo。Washington Service追蹤資料顯示，他們在可售股後陸續減碼。

  • 外界認為內部人士賣股觀感不佳，但CoreWeave發言人表示，三位創辦人仍致力於公司長期發展，且手中仍持有大量股票，顯示他們並未完全退出持股。

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