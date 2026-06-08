倫敦科技周 蘇姿丰宣布AMD投資英國逾26億元

超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰8日在倫敦科技周宣布，未來5年將投資英國20億英鎊（逾26.7億美元）。（倫敦科技周大會提供）中央社

AI重點 文章重點整理： 重點一： AMD宣布未來五年投資英國20億英鎊，聚焦高效能運算、研發與新創。

AMD宣布未來五年投資英國20億英鎊，聚焦高效能運算、研發與新創。 重點二： AMD將與劍橋大學及帝國學院合作，強化運算基礎設施與AI相關研究。

AMD將與劍橋大學及帝國學院合作，強化運算基礎設施與AI相關研究。 重點三：英國政府同步推動AI硬體計畫，凸顯其打造主權AI與科技強國野心。

超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰 今天在倫敦科技周宣布，未來5年將投資英國20億英鎊（逾26.7億美元），用於建設高效能運算基礎設施、研究開發，以及直接投資英國新創企業。

AMD將分別與劍橋大學和倫敦帝國學院（Imperial College London）在高效能運算基礎設施和研發領域開展合作。與帝國學院的合作將側重電腦科學、健康照護創新和氣候研究。

蘇姿丰說，英國具備優秀人才、卓越的研究能力和充分野心，足以領導下一個人工智慧（AI）時代的發展。AMD很榮幸能與英國政府、學術和產業界深化合作，並針對發展主權AI不可或缺的運算基礎設施擴大接觸管道和便利性，以加速科學與科技新發現、推進長期經濟成長。

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）說，AMD新投資案凸顯國際重要企業對英國作為全球AI強權的信心。

AMD近期曾宣布數項英國投資合作案，領域涵蓋AI基礎設施、超級電腦、融合式AI（fusion AI）、量子運算等。

第13屆倫敦科技周（London Tech Week）今天開幕，在西倫敦奧林匹亞會展中心（Olympia London）的主場館議程訂10日傍晚結束，總計超過100場的各項周邊活動則將延續至12日。

根據大會提供的資訊，今年倫敦科技周總計有超過600位講者，吸引約3萬人報名出席，有來自約130個國家的科學、科技、政治和投資界高階代表參與盛會。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天發表演說，為倫敦科技周揭幕。施凱爾宣布，英國政府擬投入4億英鎊採購AI專用晶片。

這項採購規劃是英國政府今天同步發布的AI硬體計畫（AI Hardware Plan）一部分。AI硬體計畫總額約11億英鎊，將側重硬體層面、支持英國企業，強化英國發展主權AI必要的晶片、半導體科技、運算能力和基礎設施。

今天在倫敦科技周開幕日上午，由英國官方及各國企業和投資人宣布的對英投資案，總額即高達數十億英鎊，其中許多是與運算基礎設施有關。

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）也宣布，大倫敦地區政府擬挹注1200萬英鎊，協助倫敦中小企業聰明運用AI於各項經營和業務活動。

此外，英國王儲威廉王子10日將首度出席倫敦科技周，召集企業領導人討論如何善用資料與科技，預防民眾陷入無家可歸困境。這是倫敦科技周首次將相關議題納入正式議程。

據英國非營利組織Tech Nation估計，英國科技業今年估值可望達1.2兆英鎊，且目前僅是在今年上半年，英國AI新創企業即已成功募得總計超過82億英鎊的創業投資資金。

這意味今年以來，整個歐洲科技業吸引的新資金，有將近一半是流向位於英國境內的科技新創企業。

各項估計資料顯示，以整體生態系規模、估值、產值和投資金額而言，英國是全球第3大科技經濟體。