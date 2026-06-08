我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州車站爆砍殺 川普今晚來看NBA決賽…今日5件事

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

倫敦科技周登場 威廉王子首度出席

中央社倫敦8日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
倫敦科技周（London Tech Week）8日開幕，在西倫敦奧林匹亞會展中心...
倫敦科技周（London Tech Week）8日開幕，在西倫敦奧林匹亞會展中心（圖）的主場館議程訂10日傍晚結束，總計超過100場的各項周邊活動則將延續至12日，吸引約130個國家共襄盛舉。（倫敦科技周大會提供）中央社

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：威廉王子首度出席倫敦科技周，聚焦以資料科技預防無家可歸。
  • 重點二：Homewards成為今年正式合作夥伴，並推出論壇與創新提案發表活動。
  • 重點三：台灣與工研院也在會期間舉辦論壇與科技日，深化英台合作。

一年一度的倫敦科技周（London Tech Week）8日至12日舉行，英國王儲威廉王子今天將首度出席，召集企業領導人討論如何善用資料與科技，預防民眾陷入無家可歸困境。這是倫敦科技周首次將相關議題納入正式議程。

肯辛頓宮（Kensington Palace）表示，會議將聚焦如何及早偵測、識別面臨無家可歸風險的民眾，以利相關單位在第一時間介入、提供協助，而資料和科技業者可在問題預防階段即扮演關鍵角色。

由威廉王子於2023年發起、旨在運用在地社群跨領域力量合作預防，並解決無家可歸問題的公益倡議Homewards（暫譯「歸家」），是今年倫敦科技周的正式合作夥伴。該倡議受威爾斯親王暨王妃皇家基金會支持。

根據Homewards的資訊，2023至2024年期間，英國境內有超過32萬戶民眾面臨失去住所或無家可歸風險，不僅較前一年增加8%，更是歷年最高紀錄。

肯辛頓宮指出，除了由威爾斯親王威廉（William）召集的會議，倫敦科技周期間，Homewards另將舉行2場論壇和提案發表會，有5名企業家將展示如何在Homewards各試點區域導入創新的科技解決方案。

2026倫敦科技周匯集逾500位講者，包含來自英國海內外的科技及相關產業和投資界人士、研究與學術機構代表，以及科技大臣肯達爾（Liz Kendall）等英國政府官員。超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰將發表短講。

除了位於西倫敦的主場館奧林匹亞會展中心（Olympia London），倫敦科技周另規劃在不同地點舉行多場周邊活動。

台灣今年將再度參與倫敦科技周。駐英國代表處科技組訂11日舉行論壇，聚焦台灣和英國在人工智慧（AI）領域的合作，邀請台灣AI卓越中心（AICoE）總召集人許永真發表專題演講，AICoE副總召集人劉靜怡擔任與談人，將談及AI發展趨勢；如何藉由強化政策與治理，降低AI可能對社會造成的風險；以及相關國際合作。論壇獲納入倫敦科技周正式周邊活動。

另一方面，去年5月在倫敦設立辦公室的工研院今年將在倫敦科技周期間，於9日舉行「工研院英國科技日」，匯集台英雙邊科研、產業與投資界人士，回顧過去一年台英相關合作成果並展望未來，關注領域包含AI、量子運算、無人系統、半導體。

精華 FAQ

  • 他將召集企業領導人討論如何運用資料與科技，及早偵測無家可歸風險，並讓相關單位能在第一時間介入協助。

  • 由威廉王子發起的Homewards成為正式合作夥伴，除參與會議外，還將舉辦兩場論壇與提案發表會，展示科技解方。

  • 駐英代表處科技組將辦AI合作論壇，聚焦政策治理與國際合作；工研院也將舉行英國科技日，交流AI、量子運算等成果。

上一則

SpaceX IPO受矚 全球衛星產值明年估達4470億美元

延伸閱讀

英外交大臣古柏將訪中 出席第11次中英戰略對話

英外交大臣古柏將訪中 出席第11次中英戰略對話
英外相結束訪問中國印度 聚焦經濟與安全事務

英外相結束訪問中國印度 聚焦經濟與安全事務
下周開盤前 五件值得留意的國際大事

下周開盤前 五件值得留意的國際大事
網球／44歲小威廉絲復出 倫敦草地賽雙打出賽

網球／44歲小威廉絲復出 倫敦草地賽雙打出賽

熱門新聞

台北光華商場內，商家提供各種DIY電腦規格組合。 （聯合報系資料照）

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

2026-06-07 07:10
記憶體大廠美光科技（Micron）股價1日才突破1,000美元大關，4日就失守此一關卡。（路透）

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

2026-06-05 05:01
博通展望未達高標期待無疑是費半本周大跌的導火線。(路透)

費半為何重挫10% 一夕間蒸發1.3兆元？五要點一次看

2026-06-05 22:48
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪台掀起「仁來瘋」，民眾要求簽名的無禮舉動，讓向來親民的黃仁勳罕見變臉，影片曝光引發熱議。圖／smallbighead_tw授權

「妳實在太麻煩了」黃仁勳遭狂追簽名 罕見變臉畫面瘋傳

2026-06-04 18:26
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）和SK集團會長崔泰源（右二）、LG集團會長具光謨（左二）、Naver會長李海珍（左）5日聚餐，被稱為「韓版兆元宴」。路透

黃仁勳「韓版兆元宴」餐廳由女兒挑選 店名藏玄機

2026-06-05 08:39
長江存儲（YMTC）商標。路透

長江存儲有望超車美光、鎧俠 成全球NAND三哥

2026-06-03 11:20

超人氣

更多 >
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」

名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」
點牛排時有禁忌語 服務生一聽會秒翻白眼

點牛排時有禁忌語 服務生一聽會秒翻白眼
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」
專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場