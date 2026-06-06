5月就業超強會改變Fed利率決策嗎？緊盯暗示升息3大線索

聯準會（Fed）主席華許。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 5月非農就業強勁改善，使市場重新評估Fed是否轉向鷹派。

5月非農就業強勁改善，使市場重新評估Fed是否轉向鷹派。 重點二： 6月FOMC雖預期按兵不動，但可能釋出年底升息的訊號。

6月FOMC雖預期按兵不動，但可能釋出年底升息的訊號。 重點三：三大觀察重點為刪除偏寬鬆措辭、點狀圖與風險分布變化。

十天後，美國聯準會（Fed）主席華許 將主持上任後首次貨幣決策會議，在伊朗戰爭恐推升通膨，而5月非農就業報告顯示勞動市場大有改善後，各界將密切關注華許如何回應通膨看升的跡象，特別是緊盯Fed是否拋下日後將升息的三大暗示。

自從2024年夏末以來，Fed利率政策一直走寬鬆路線，若是為了抑制通膨而決定啟動升息，將是重大轉變。摩根士丹利首席美國經濟學家蓋潘說：「這場會議的關鍵結果，將是華許的立場有多符合那種鷹派觀點。」

決定Fed利率政策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）訂於6月16日至17日集會，17日（台北時間18日凌晨）發布會後政策聲明，緊接著華許將舉行記者會。華許是否仍會聲稱有進一步降息的空間，還是會基於通膨和就業現況向鷹派傾斜，備受市場矚目。

緊盯Fed日後可能傾向升息的三大跡象

經濟學家普遍預期，6月FOMC會議仍將維持利率不變，但將密切關注央行官員暗示年底前可能升息的三大徵兆。

一，政策聲明移除「偏向寬鬆」字眼

Fed在2025年9月、10月和12月連續調降利率三次，降到3.5%-3.75%區間，並從12月的政策聲明開始注明往後政策「偏向寬鬆」。如果6月移除這個措詞，不啻是為Fed下一步調整利率鋪路。

前克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特說，從正式聲明移除「偏向寬鬆」字眼，讓華許可藉此展示他對未來提高利率持開放態度，有助於減輕外界擔心他會遵照總統川普意旨降息的疑慮，彰顯他將依據對經濟情勢的解讀作決策。

二，點狀圖揭官員對未來利率展望

投資人也將檢視呈現官員對未來利率落點預測的「點狀圖」，從中找尋Fed是否傾向升息的第二個重大線索。

德意志銀行首席美國經濟學家魯澤提說，隨著通膨升高和就業成長改善，最新「點狀圖」可能顯示，更多Fed官員預料將來會升息而非降息。

若是如此，可看出過去三個月來Fed主流看法的變化多大。3月時，Fed官員沒人認為會升息。19位官員中有七人甚至預期今年會降利率一次，七人支持按兵不動，五人預期至少降息兩次。

三，Fed對風險分布的看法有何轉變

從Fed發布的圖表，可能反映官員對通膨升溫的顧慮加劇，對勞動市場疲弱的顧慮減輕。

蓋潘指出，這一點非常重要，因為如果物價上漲的風險升高，Fed就能理直氣壯升息。

梅斯特預料，今年Fed很可能提高利率，最快夏末就會出手。她說：「我希望他們在會中討論，必須見到什麼情況發生，才會提高利率，因為我認為，經濟已走到支持在這種環境下升息的地步。」

她指出，伊朗戰爭導致能源供應瓶頸，加上企業的人工智慧（AI）資本支出強勁，造成現在供不應求，Fed若是升息，可讓需求降溫。

若是如此，那將是2023年7月以來Fed首次升息。