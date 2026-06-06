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世界盃期間美股易跌？數據與研究怎麼說

編譯陳律安／綜合外電
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美國股市即將迎來世界盃賽季，歷史數據顯示這段期間表現不一，但自1950年來，世界...
美國股市即將迎來世界盃賽季，歷史數據顯示這段期間表現不一，但自1950年來，世界盃舉辦期間史坦普500指數平均下跌1.19%。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：研究指出世界盃期間美股平均表現偏弱，但並非每屆都下跌。
  • 重點二：1974年西德世界盃期間，標普500重挫11.54%，表現最差。
  • 重點三：學術研究認為，球隊落敗引發情緒低落，可能拖累隔日股市報酬。

美國股市很快又要遭遇新的考驗？2026世界盃足球賽即將在11日開踢，如果對「一場足球賽竟會與股市扯上關係」感到懷疑，這非常情有可原，但研究發現，輸球後的低落情緒與股市表現之間存在相關聯。

財經社群主持人威爾博恩（Ryan Wilbourn）表示，自1950年來，在世界盃舉辦期間，美股史坦普500指數平均下跌1.19%；這項觀察引發市場討論。

威爾博恩說，表現最差的是1974年西德世界盃，史坦普500指數下跌11.54%，當時美國正深陷石油危機引發的熊市，指數在不到一個月內蒸發逾一成市值。表現最佳的是1998年法國世界盃，史坦普500指數上漲6.29%。這與當時網路泡沫時期的多頭行情有很大關係。

近代情況則好壞參半。2018年俄羅斯世界盃期間，史坦普500指數上漲0.80%；2022年卡達世界盃期間則下跌2.85%，當時聯準會（Fed）正激進升息。

值得注意的規律是：世界盃通常在6月至7月舉行，而這段期間恰好與「5月賣股離場」的市場傳統淡季的重疊。

而大量學術研究發現，所支持球隊輸球的失落情緒，會對股市產生顯著影響。

這類研究可追溯至20年前一篇題為《運動情緒與股票報酬》（Sports Sentiment and Stock Returns）的論文，由艾德門斯（Alex Edmans）、葛西亞（Diego Garcia）以及諾利（Oyvind Norli）三位財務學教授共同完成。

研究團隊分析了自1973年以來超過1,100場足球賽後的股市表現。他們發現，平均而言，當某國國家隊在世界盃落敗後，該國股市隔日的報酬率會顯著低於平均水準。相反地，他們並未發現國家隊獲勝後，股市會出現相對應的正面效應。

精華 FAQ

  • 文中引述自1950年以來的觀察，指出世界盃舉行期間標普500平均下跌1.19%。不過這只是整體統計，並不代表每一屆世界盃都會造成美股下跌。

  • 表現最差的是1974年西德世界盃期間，標普500下跌11.54%。當時美國正陷入石油危機引發的熊市，市場短時間內蒸發超過一成市值。

  • 研究認為，國家隊輸球會讓投資人情緒低落，進而影響隔日交易決策與市場報酬。論文分析逾1,100場賽後數據，發現輸球後股市顯著偏弱，但贏球並未帶來同等正面效果。

世界盃 美股 史坦普500

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