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彭博：SpaceX IPO傳禁止中港投資人參與

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彭博：SpaceX IPO傳禁止中港投資人參與

記者陳湘瑾／即時報導
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彭博引述知情人士報導，SpaceX的承銷商已禁止中國及香港投資人參與該公司計畫中...
彭博引述知情人士報導，SpaceX的承銷商已禁止中國及香港投資人參與該公司計畫中IPO。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：彭博報導稱，SpaceX IPO疑禁止中國與香港投資人認購。
  • 重點二：美媒發現中港無法瀏覽SpaceX官網，顯示地區訪問受限。
  • 重點三：市場人士指限制或涉ITAR與其國防承包商身分相關。

太空科技與AI公司SpaceX下周將在華爾街上市，不過美媒發現，在中國及香港無法瀏覽SpaceX官網及公開說明文件，傳出是承銷商已禁止中港投資人參與認購。市場人士分析，此舉可能與SpaceX具國防承包商身分，以及美國《國際武器貿易條例》（ITAR）相關限制有關。

SpaceX擬募資750億美元，若順利完成，估值將達1.75兆美元，成為全球規模最大IPO，躋身美國上市公司市值前十大。

不過美媒查詢，在香港和上海均無法訪問SpaceX的網站，嘗試訪問時會顯示一條錯誤訊息「Error 1009」，稱該公司已禁止從這些地區的IP位址訪問該網站。

彭博引述知情人士報導，SpaceX的承銷商已禁止中國及香港投資人參與該公司計畫中IPO。負責此次發行的主承銷銀行已指示承銷團成員，不得接受來自中國及香港客戶的認購申請，包括私人銀行客戶，理由是監管與合規方面的疑慮。

報導指出，中國的太空產業受到嚴格監管，且與軍方關係密切，因此外資投資受到嚴格限制，甚至在部分領域被禁止。

知情人士透露，銀行被告知，這項決定是由與美國《國際武器貿易條例》（ITAR）相關的內部指導意見所驅動的，該條例管轄國防相關技術和技術數據的出口。

中環資產投資基金（Central Asset Investments）董事總經理Jeffery Chan認為，存取限制可能與SpaceX身兼國防承包商的特殊身分有關，中國投資人原本就非其主要募資對象。

今年2月，兩名美國民主黨參議員曾要求五角大廈立即審查SpaceX，原因是有指控稱中國投資人透過隱蔽方式持有該公司股份，美方擔憂可能涉及國家安全風險。

精華 FAQ

  • 彭博引述知情人士稱，承銷商已要求團隊不得接受來自中國及香港客戶的認購申請，甚至包括私人銀行客戶，主要基於監管與合規疑慮。

  • 因SpaceX同時具國防承包商身分，相關技術與數據可能受美國《國際武器貿易條例》規範；因此承銷商可能採取更嚴格的投資人篩選。

  • SpaceX擬募資750億美元，若順利完成，估值將達1.75兆美元，可能成為全球最大IPO之一，並躋身美國上市公司市值前十大。

SpaceX 香港 華爾街

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