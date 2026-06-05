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美5月就業超強 市場進一步預期Fed今年內將升息

晶片股下跌+非農就業強 拖累大盤 台積電ADR跌近4%

編譯易起宇／綜合外電
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美股5日早盤走低，因持續受到晶片股下跌拖累。（路透）
美股5日早盤走低，因持續受到晶片股下跌拖累。（路透）

美股5日早盤下跌，主因受到主要晶片股下跌，以及比預期強勁就業報告推升美債殖利率拖累，美國10年期公債殖利率升破4.5%防線。史坦普500和那斯達克指數分別下跌1.1%和1.8%，道瓊工業指數也下跌0.3%；費城半導體指數大跌6%；台積電ADR也大跌3.9%。

網通晶片大廠博通5日早盤下跌逾4%，延續前一天大跌12%的跌勢；邁威爾科技也下跌逾7%，美光也下跌逾5%。

美國勞工統計局5日表示，5月非農就業人口增加17.2萬人，增幅遠高於市場預期的8萬人。失業率也維持在和4月相同的4.3%，符合市場預期。

這份報告提高市場對美國聯準會（Fed）今年底前升息的預期，帶動美債殖利率走高。10年期美國公債殖利率躍升至逾4.5%，30年殖利率則達到逾5%。

21shares總體主管Stephen Coltman表示，「這對（Fed主席）華許將是一個艱困的開始」，「鑑於通膨和就業數據讓現在的討論，正快速從『Fed何時能降息』轉向『Fed為何不升息』，如果Fed的立場要從鴿派轉向鷹派，那對市場而言恐將難以消化，可能引發資產類別間新一輪的波動」。

殖利率 美股 那斯達克

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美國5月就業超強 市場進一步預期Fed今年內將升息

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