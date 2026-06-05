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美5月就業超強 市場進一步預期Fed今年內將升息

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美國5月就業超強 市場進一步預期Fed今年內將升息

編譯任中原／綜合外電
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美國5月就業報告超強，非農業就業人數大增17.2萬人，遠優於預估。（路透）
美國5月就業報告超強，非農業就業人數大增17.2萬人，遠優於預估。（路透）

美國5月就業報告超強，不僅非農業就業人數大增17.2萬人，遠優於預估，主要是靠政府部門與休閒接待業就業激增，而且4月就業數更大幅上修。失業率持平，薪資升幅也略增，經濟學者認為這份就業報告更顯示聯準會（Fed）近期內無須降息，市場反而預期最快今年10年月Fed就可能開始升息。公債殖利率因而大幅上升。

就業報告主要數據如下：

5月非農業就業增量比預估的8.8萬人高出一倍，只比4月時的17.9萬人增量（修正數，原公布增量為11.5萬人）略少；3月及4月的就業人數總共上修9.3萬人，主要是4月人數大幅上修；3-5月就業移動平均數為每月增加18.8萬人，遠高於2-4月時的每月7.9萬人增量。5月民間部門就業增加12萬人，高於預估的8.9萬人，但低於4月時的17.7萬人增量。

平均時薪比4月提高0.3%，符合預估，高於4月時的0.2%升幅；比去年同期上升3.4%，符合預估，但低於4月時的3.6%升幅；平均每周工時為34.3小時，符合預估，且與4月時持平。

失業率維持4.3%，符合預估；勞動參與率維持61.8%，也符合預估；就業不足率回降0.1個百分點，為8.1%，顯示全職勞工略增。

經濟學者指出，就業報告顯示勞動市場迄未並未受到中東戰爭的不利影響；儘管多家大企業宣布裁員計畫，但並未使就業惡化，加上油價上漲對通膨的衝擊面擴大，因此Fed並無理由急於降息。至於今年內是否升息，主要須視通膨數據而定。

但市場反應卻顯示升息機率升高。 對政策利率最為敏感的2年期公債殖利率上升10基點，報4.14%；10年期公債殖利率上升6基點，報4.54%，再度突破4.5%防線。有擔保隔夜融資利率（SOFR）期貨殖利率上升8個基點；交易商目前預期今年10月Fed將升息24基點，明年4月底時利率將比目前高出41基點（接近2碼）。

聯準會

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