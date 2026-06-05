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SpaceX不缺錢 馬斯克受訪披露掛牌是為了「這件事」

編譯陳律安／綜合外電
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馬斯克接受訪問時，暢談SpaceX的願景。美聯社
馬斯克接受訪問時，暢談SpaceX的願景。美聯社

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：馬斯克稱SpaceX上市非為募資，而是支撐巨額擴張。
  • 重點二：公司將部署逾十萬顆衛星，強化星鏈與太空AI運算。
  • 重點三：SpaceX也擬投入半導體製造，緩解AI晶片供應瓶頸。

SpaceX公司即將掛牌上市之際，執行長馬斯克（Elon Musk）接受摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）視訊訪問，首度詳細說明上市背後的戰略考量。

他表示，SpaceX過去十年一直不缺資金，2014至2015年便已實現正向現金流，如今決定上市，並非為了填補虧損，而是為了支撐下一階段龐大的資本支出，包括新一代星鏈（Starlink）衛星網路、太空AI資料中心，以及半導體製造計畫。

馬斯克透露，SpaceX未來計畫部署超過10萬顆通訊衛星，遠高於目前接近1萬顆的星鏈衛星規模。第三代星鏈衛星V3將成為核心，其通訊能力較現有系統提升10至20倍，整體頻寬提高100倍，延遲則降低一半。他認為，隨著人工智慧（AI）與機器人時代來臨，全球對頻寬的需求將呈爆炸性成長，人類所使用的網路容量與未來AI系統相比，幾乎微不足道。

這也是SpaceX積極布局太空AI資料中心的重要原因。馬斯克指出，地球上的電力基礎建設正面臨瓶頸，愈來愈難在各地興建新的大型發電廠，但AI運算需求卻持續攀升。他相信，未來大規模運算將逐步轉向太空，利用軌道上的太陽能供電，再透過星鏈網路與地面連結。他甚至認為，人類最終可在太空中利用相當於目前地球經濟規模100萬倍的能源，而消耗的能量仍不到太陽輸出的百萬分之一。

除了近地軌道，馬斯克也再次描繪其多行星文明願景。他表示，相較於火星，月球可能更快建立起可自我擴張的聚落。由於月球沒有大氣層、重力僅為地球六分之一，未來可透過電磁加速器取代火箭，將設備直接送往深空。他認為，月球不僅能成為人類基地，也有機會發展成全球最大的AI運算中心，甚至成為未來的旅遊目的地。

在火箭業務方面，馬斯克強調，星艦真正的革命性突破並非推力，而是完全可重複使用。他指出，過去所有火箭發射幾乎都像把飛機飛一次就丟棄，而星艦若成功達成完全回收，未來進入軌道的成本將主要取決於燃料費。由於星艦使用液態氧與液態甲烷作為推進劑，成本相當低廉，未來將貨物送往太空的成本，甚至可能低於跨洋空運。

衛星網路服務星鏈也將同步邁向新階段。馬斯克表示，V3衛星體積龐大，只有星艦能夠搭載，每枚火箭可一次運送約50顆衛星。他認為，隨著雷射通訊技術持續進步，未來興建不僅能提供全球網路服務，甚至有機會取代部分海底電纜，提升全球通訊韌性。

值得注意的是，馬斯克也首度公開談及SpaceX跨足半導體製造的原因。他指出，目前全球AI產業最大的瓶頸並非演算法，而是晶片供應能力，尤其是記憶體、邏輯晶片與先進封裝產能。美國目前幾乎沒有大規模量產的電腦記憶體晶片廠，即使現有業者擴產，也難以滿足未來需求，因此SpaceX決定投入Terafab計畫，希望建立新的晶片生產能力。

在AI策略方面，馬斯克表示，未來SpaceX的太空AI平台將採開放架構，支援輝達繪圖處理器（GPU）、Google張量處理器（TPU）、亞馬遜Trainium等各種運算架構，也不排除未來導入自家開發的晶片與AI軟體服務。

談到企業經營時，馬斯克表示，自己比20年前更加沉穩，也逐漸體認到招募人才不僅要看智商與技術能力，更要看品格。他認為，SpaceX能夠長期留住頂尖人才，關鍵在於員工相信公司的使命，也就是讓人類成為真正的太空文明，將科幻小說中的構想一步步化為現實。

精華 FAQ

  • 馬斯克表示，公司2014至2015年就已正向現金流，上市不是為了補虧損，而是為了因應下一階段龐大資本支出，包括衛星網路、太空AI與半導體計畫。

  • SpaceX計畫部署超過10萬顆通訊衛星，並以第三代星鏈V3為核心，同時發展太空AI資料中心，利用軌道太陽能供電，支撐未來爆炸性的頻寬與算力需求。

  • 馬斯克認為AI產業最大瓶頸在晶片供應，尤其是記憶體、邏輯晶片與先進封裝產能不足，因此SpaceX推動Terafab，盼建立新的晶片生產能力。

馬斯克 SpaceX 摩根大通

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