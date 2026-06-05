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黃仁勳「韓版兆元宴」餐廳由女兒挑選 店名藏玄機

編譯簡國帆／綜合外電
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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）和SK集團會長崔泰源（右二）、LG集團會長...
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）和SK集團會長崔泰源（右二）、LG集團會長具光謨（左二）、Naver會長李海珍（左）5日聚餐，被稱為「韓版兆元宴」。路透

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃仁勳南韓晚宴選在弘大人氣烤肉店，餐廳由女兒黃敏珊參與挑選。
  • 重點二：店名Hyeongnim jeoyo被解讀有「哥，是我啦」含意，成為韓網熱議焦點。
  • 重點三：崔泰源、具光謨、李海珍等財閥齊聚，被視為重現兆元宴話題。

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳5日晚間與眾多南韓財閥領袖共進晚餐，選在爾弘大商圈的一間超人氣韓式烤肉店「Hyeongnim jeoyo」，韓媒報導，這家餐廳是由黃仁勳的女兒黃敏珊深度參與挑選餐廳，店名也藏玄機：在韓文的大致意思是，「哥，是我啦」。

黃仁勳5日和SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨及Naver會長李海珍等企業主管，一同大啖烤肉，被稱為「韓版兆元宴」，預料將重現去年10月「炸雞配啤酒」聚會的熱潮。

這家餐廳的名字也成為南韓民眾的熱譯話題，韓國前鋒報引述知情人士指出，這次晚餐挑選這個場地，是要展現溫馨感與同袍情誼。韓文的「Hyeongnim」大致能翻譯為哥哥或年長的男性友人，而

這次出席人員以66歲的崔泰源年紀最大，其次是63歲的黃仁勳、59歲的李海珍及48歲的具光謨，李海珍預料會埋單，用餐廳內的Naver Pay終端機結帳。

報導指出，同時也是輝達董事的黃敏珊，已深度參與挑選聚餐的餐廳，反映輝達為這場聚會所投入的心力。

在黃仁勳造訪前，南韓網友便已揣測可能的餐廳，一些人發文表示準備前往「朝聖」，一開始被認為最可能是晚餐地點的聖水洞一帶餐廳，都接到大量的詢問電話，警方據傳也在附近待命，但產業人士透露，聚餐地點在最後一刻改到弘大。

精華 FAQ

  • 他與SK會長崔泰源、LG會長具光謨、Naver會長李海珍等人共進晚餐，場面被外界稱為「韓版兆元宴」，引發高度關注。

  • 因為店名Hyeongnim jeoyo帶有「哥，是我啦」的語感，兼具親切與同袍意味，加上黃仁勳家人參與挑選，使話題性更高。

  • 報導指出，黃仁勳的女兒、同時也是輝達董事的黃敏珊深度參與選店，顯示輝達對這場南韓企業交流聚會相當重視。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

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