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台韓科技股續創高？Amundi說AI股沒見泡沫 但當心Fed動作

編譯葉亭均／即時報導
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AI帶動了亞洲股市榮景。（路透）
AI帶動了亞洲股市榮景。（路透）

歐洲最大資產管理公司東方匯理（Amundi）表示，亞洲由AI帶動的股市榮景仍有進一步上漲空間，除非美國利率預期出現變化，干擾支撐這一輪投資周期的超大規模雲端業者。

Amundi新興市場策略全球主管貝拉爾迪（Alessia Berardi）接受彭博採訪時表示，台韓科技股創紀錄大漲，「我們不認為這是一個泡沫…這些公司的獲利預期非常高。相對於市場預期的獲利，它們的估值看起來仍合理」。Amundi管理的資產規模約2.4兆歐元（約2.8兆美元）。

貝拉爾迪說，這代表即使股價已大漲、市場要求的獲利預測很高，但仍不太可能破壞亞洲半導體、硬體與供應鏈企業的上漲趨勢。隨著AI建設支出到2030年將達到5兆美元，支撐這些網絡的硬體供應商仍有相當大的上漲空間。

不過，接下來的上漲動能取決於美國科技大廠是否持續擴大投資AI，而這一投資周期又對聯準會（Fed）政策路徑高度敏感。交易者現在押注Fed下一步可能是升息，以應付頑固的高通膨。如果美國公債殖利率持續上升，將提高借貸成本與投資的門檻報酬率，可能對AI相關資本支出形成壓力。

貝拉爾迪說：「前景仍高度依賴美國投資周期。美國利率與殖利率對科技投資仍非常重要，任何與Fed相關預期的變化，最終都可能影響亞洲科技交易。」

她指出，即使面對伊朗戰爭與高油價帶來的衝擊，許多新興市場仍展現韌性，且在政策制定與財政狀況方面往往優於已開發市場。

她說：「新興市場與已開發市場之間的競爭正在加劇。這種收斂趨勢仍可持續，因為包括中國在內的許多新興市場仍擁有政策緩衝空間。」

殖利率 聯準會 利率

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