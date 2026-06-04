我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮辦格鬥賽 UFC場館不拆了？川普：艾菲爾鐵塔也沒拆

狂粉衝場強拍溫班亞瑪遭終身禁止進場 席佛怒：背後有其他動機

「舊經濟」股票跑贏AI股 道指創新高 晶片股拖累那指走低

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
投資人周四拋售科技股，轉而買入所謂的「舊經濟」股票，道瓊斯工業指數創紀錄收盤新高...
投資人周四拋售科技股，轉而買入所謂的「舊經濟」股票，道瓊斯工業指數創紀錄收盤新高。路透

投資人周四拋售科技股，轉而買入所謂的「舊經濟」股票，道瓊斯工業指數創新高。博通公布的人工智慧（AI）晶片營收展望不如預期，引發投資人獲利了結，拖累晶片股走低，那斯達克指數微幅收黑。

與此同時，市場對中東局勢降溫及聯準會降息預期升溫抱持樂觀態度，資金流向金融與醫療保健類股，推動道瓊指數大漲近900點。

道瓊工業指數上漲874.86點，漲幅1.73%，收在51,561.93點；史坦普500指數上漲30.63點，漲幅0.41%，收在7,584.31點；那斯達克指數下跌23.02點，跌幅0.09%，以26,830.96點作收。

博通雖公布優於預期的財報，但AI晶片營收展望令人失望，股價暴跌12.6%，給推動晶片股今年來累計上漲逾92%的AI熱潮蒙上陰影。

晶片製造商博通營收未達預期，股價暴跌12.6%，給推動晶片股今年累計上漲逾92%的AI狂潮蒙上陰影。

Murphy & Sylvest駐伊利諾伊州埃爾姆赫斯特的資深財富顧問兼市場策略師Paul Nolte表示，「當前市場唯一的瑕疵大概就是博通，但我認為投資人正在逢低買入。他們還沒有放棄晶片股，但尚未真正面對的問題是：『這是真的嗎？這些估值合理嗎？』我不確定投資人是否真的開始質疑這些問題。」

美國眾議院周三通過一項議案，旨在阻止美國總統川普繼續對伊朗採取軍事行動。

此外，美國斡旋達成的以色列與黎巴嫩停火協議，提振了市場對衝突短期內得到解決的樂觀預期。該協議是伊朗同意達成和平協議的重要前提。但親伊朗的真主黨拒絕接受停火協議，並表示不會從黎巴嫩撤軍。

近月原油期貨價格下跌，反映出市場預期通過關鍵荷莫茲海峽的油輪運輸將很快恢復。

Nolte補充：「我們已經談過多少次協議了？和平似乎總是近在眼前，但那個轉角我們始終未能抵達。局勢正在推進，但推進速度是否足以讓世界在幾周、幾個月，或者明年某個時候恢復所謂的正常狀態？」

經濟方面，美國上周初請失業金人數意外上升6.1%；第1季勞動力成本和生產率數據被大幅下修。Challenger, Gray and Christmas報告顯示，美國企業5月宣布裁員人數增加11%，達到97,006人，其中近40%的裁員與人工智能相關。

史坦普500指數11大類股中，醫療保健和金融類股漲幅最大，科技股表現最差。

晶片製造商邁威爾（Marvell）上漲4.9%；超微（AMD）、美光（Micron）和高通（Qualcomm）跌幅介於2.6%至7.7%之間。

醫療保健股受到聯合健康集團提振，該股在美銀將其評級上調至「買入」後大漲5.2%。

金融股此前一個交易日因市場重新擔憂私募信貸而遭拋售，周四則出現反彈。黑石集團因贖回申請增加，成為最新一家對旗下旗艦私募信貸基金設置贖回限制的資產管理公司，其股價上漲7.5%。

由馬斯克領導的SpaceX周四啟動投資心路演，為6月12日上市做準備。該公司計劃通過創紀錄IPO籌資750億美元，估值將達到1.75兆美元。

聯準會 那斯達克

上一則

「妳實在太麻煩了」黃仁勳遭狂追簽名 罕見變臉畫面瘋傳

延伸閱讀

美股四大指數再創高 史坦普500連八紅 Nvidia大漲逾6%帶旺AI股

美股四大指數再創高 史坦普500連八紅 Nvidia大漲逾6%帶旺AI股
美股史坦普500、那指又創新高 美光市值破兆帶動費半狂飆逾5%

美股史坦普500、那指又創新高 美光市值破兆帶動費半狂飆逾5%
AI交易熄火 費半挫、博通遭外資降評 股價瀉15%

AI交易熄火 費半挫、博通遭外資降評 股價瀉15%

AI題材領軍 美股三大指數連五日創新高 史坦普連九紅追平紀錄

AI題材領軍 美股三大指數連五日創新高 史坦普連九紅追平紀錄

熱門新聞

黃仁勳說，孩子在AI時代該讀哪科不要緊，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。（路透）

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

2026-05-26 07:30
長江存儲（YMTC）商標。路透

長江存儲有望超車美光、鎧俠 成全球NAND三哥

2026-06-03 11:20
近年來，美國股市樣貌丕變，反映全球貿易趨勢變遷到人工智慧（AI）興起等多重影響。許多轉變是結構性的，投資人尤其應注意近年興起的五大投資主題，並順勢調整策略。（路透）

只知AI？美國這5大題材股崛起 快調整投資策略趨吉避凶

2026-05-30 07:20
AI熱潮讓人歡喜讓人憂，但總是有實力堅強的競爭者，且這些強者才是讓投資人安心的標的。 (路透)

晶片股泡沫化疑慮...這5檔才是真贏家 美銀首選股也有它

2026-05-31 10:48
AI興起導致一整個世代新創公司受到「非死即傷」的重大衝擊。（路透）

ChatGPT問世…220多家獨角獸新創公司遭AI重創 非死即傷

2026-06-01 12:46
達里歐說，到了要實現投資收益的時刻，泡沫就會破滅。他也對AI公司的獲利能力表示疑慮。(路透)

億萬富豪投資人達里歐：AI泡沫破滅 將在兌現投資收益之時

2026-06-03 20:18

超人氣

更多 >
「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰
原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷
川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」
黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋
鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過

鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過