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怎麼看川普的「301關稅」？克魯曼：結局可想而知

編譯湯淑君／綜合外電
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諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

自去年4月2日「解放日」以來，美國總統川普已宣布三回合關稅。經濟學家克魯曼表示，這三波貿易戰都屬「違法」，下場可能都一樣。但川普基於三個理由，至今仍不喊停。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼4日撰文說，川普2.0關稅顯然違法--未經適當立法程序而強徵關稅，援引的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）用於因應經濟緊急狀態，但所謂「緊急」狀態並不存在。而且，川普片面實施這些關稅，也違反數十年來美國與他國簽署的貿易協議。

「解放日」關稅起初震驚全球，如今震撼力已消退，且已遭美國最高法院判定違法，必須退稅。

但川普仍不死心，又引用「1974年貿易法」第122條款，讓大部分關稅繼續實施。此法旨在處理收支帳失衡緊急狀態，但再一次，這種「緊急」狀態也是莫須有。克魯曼預料，以122條款課徵的關稅，到某個時點，也將被判違法；而且，此法訂定這種關稅頂多只能實施150天，所以川普又找新的遁詞。

於是，川普2.0第三回合關稅3日公布，這回變形為「301條款」關稅，對60個貿易夥伴國課稅，包括歐盟和日本。301條款是對他國「不公平貿易行為」的救濟措施。那麼，川普官員這回指的不公平貿易行為是什麼？

答案是：川普政府指控其他國家「未能針對以強迫勞動製造的產品，強制禁止進口並有效執行」。注意這個措詞：川普2.0並沒有指控歐盟本身僱用奴工，而是指稱歐盟做得不夠，沒能阻止強迫勞動的國家把產品賣到歐洲。

克魯曼表示，眾所周知，用來合理化這些關稅的說詞根本是扯謊。絕對沒理由認為，歐盟在反對採用強迫勞動方面做得比美國差。也沒理由相信，川普與其手下特別反對強迫勞動。一切不過是再編派理由，以便繼續藐視美國法律和國際協議罷了。

為什麼川普政府為課徵關稅，鍥而不捨地耍法律花招又謊話連篇？何不直接要求美國國會，透過正規立法程序課徵關稅？

克魯曼指出，若依循常規行事，川普將遭遇三個問題。一，國會可能反對。二，在國會通過立法，至少需要舉辦聽證會，那將暴露出川普政府課徵關稅的論點不堪一擊。三，川普之所以熱愛關稅，是因為他可隨心所欲發布行政命令為之，避開與國會商議的麻煩；若必須遵行憲法，將粉碎他自詡無所不能的幻想。

因此，川普2.0關稅進入第三回合。克魯曼認為，這一輪關稅或許也會在數月後被判定違法。既然數據顯示，加徵關稅既未能重振美國製造業，又犯眾怒（美國絕大多數民眾都相信，關稅已導致美國物價上漲，這也是事實），何不罷休？

克魯曼說，對川普而言，在關稅議題上退縮形同認敗，那是他無法接受的，從他至今仍不承認2020年總統選舉選輸，即可見一斑。

川普 關稅 克魯曼

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