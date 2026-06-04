拉奇：創辦Anduril 是因為中國日益增強的侵略性

美國國防科技公司安杜里爾（Anduril）創辦人拉奇（Palmer Luckey）4日接受中央社專訪，談及公司創立的原因是看到中國日益增長的侵略性。（中央社）

因對台軍售遭中國制裁的美國國防科技公司Anduril（安杜里爾）創辦人拉奇今天表示，創辦安杜里爾的原因之一是中國日益增強的侵略性，並操縱世界經濟與文化，台灣是全球科技領域的領導者，他不希望這種優勢消失。

拉奇（Palmer Luckey）近期訪台並參與台北國際電腦展（COMPUTEX），下午接受中央社專訪，適逢台灣對美國軍購由安杜里爾所生產的Altius-600M無人機昨天在宜蘭首度射擊海上目標，命中率達100%。

拉奇表示，此次來台與合作廠商及潛在合作對象會面，目前安杜里爾供應鏈約有30家台灣廠商，合作廠商數量不斷增加中。

中國政府去年12月稱，對近年來參與「武裝台灣」的20家美國軍工相關企業及10名高級管理人員採取反制措施，拉奇列名其中，安杜里爾公司去年初即已遭中國政府列入「不可靠實體清單」制裁。

針對遭到中國制裁影響，拉奇表示，除了不能去中國、香港以及這兩地轉機和搭乘中國擁有、投資的航空公司外，沒有其他真正的負面影響，「我一直希望被（中國）制裁」。

拉奇回憶，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪台後就被中國制裁，他當時跟朋友抱怨「這不公平」，因為他為台灣做的比裴洛西多，所以他將被中國制裁當成目標，而中國稱他為「激進分離主義恐怖分子」，他也將中國的制裁通知書裱框掛牆上，當成榮譽。

拉奇指出，創辦安杜里爾的原因之一，就是中國日益增強的侵略性，以及在世界各地操縱經濟與文化，而他在矽谷工作時，親眼目睹科技公司被中國蒙蔽，誤以為中國會是下一個主要的市場。

拉奇於19歲時創立虛擬實境裝置公司Oculus VR，2014年以20億美元出售給臉書（Facebook），拉奇過往受訪也提到多次造訪中國深圳等地。

對於和中國交手的經驗，拉奇分享，中國建立一個非常強大的生產機器，如果沒有意識形態，也沒有國家忠誠，中國是生產產品的絕佳之地，但他當時已經親歷中國政府的運作方式和價值觀與西方國家截然不同，過往出差造訪中國，留在飯店房間的樣品經常被偷，而有一次拿到的樣品，居然裝有竊聽器，並且能透過無線電傳輸。

拉奇說，在美國遇到這種事會立即向聯邦調查局（FBI）舉發，但在中國報警是沒有用的，因為官方不會阻止智慧財產權的偷竊，甚至政府可能就參與其中，他對此也深有體會，也很快就受夠了。

拉奇表示，Oculus產品的許多顯示器和半導體都來自台灣，他從中意識到台灣在全球科技產業有獨特的地位，也領先世界其他地區，世界上有些東西之所以存在，是因為台灣是科技領域的領導者，「我不希望這種優勢消失」。

過往因Oculus業務多次造訪台灣的拉奇表示，因安杜里爾的緣故來台是第4次，而拉奇與台灣的個人連結不只如此，他進一步透露，安杜里爾其中1位共同創辦人Joe Chen是台灣人，近期也曾陪伴母親返台。

「所以你知道，好比你有個烏克蘭朋友，你可能會不太喜歡俄羅斯」，拉奇說，道理是一樣的。