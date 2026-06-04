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AI交易熄火 費半挫、博通遭外資降評 股價瀉15%

編譯陳苓／綜合外電
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美股4日早盤四大指數漲跌互見。路透
美股4日早盤四大指數漲跌互見。路透

博通財報未能驚艷市場，並遭麥格理降評，投資人開始憂慮科技股是否衝過頭了，美股4日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤上漲1%，史坦普500指數跌0.1%，那斯達克指數跌0.8%，費城半導體指數重挫4%%。

台積電ADR走低0.7%，輝達走低0.3%。

博通（Broadcom）大跌15%。該公司光在本周，市值就激增了約1,500億美元，但3日盤後發布的本季AI晶片營收展望遜於預估，儘管長期預期維持不變，股價仍聞訊重挫。

與此同時，麥格理調降博通評等，從加碼降至中立，原因是博通在AI特殊應用晶片（ASIC）的主導地位，面臨新的競爭壓力。Google長期依賴博通的AI晶片供應鏈，但如今與聯發科合作，且擴大內部晶片研發。有鑑於此，麥格理估計，博通市占將在明後年兩年大減。

其他晶片股跟跌，邁威爾（Marvell）、美光、Arm均跌6%以上。

賣壓蔓延至其他科技股，網路安全公司CrowdStrike調升營收展望，股價仍挫低8%。

比特幣觸及四個月低點，料將創下去年8月以來最持續最久的跌勢。Swissquote資深分析師Ipek Ozkardeskaya說：「一大問題是比特幣摜破開採成本的預估價位（6萬-7萬美元），最後一個明顯的估值定錨消失。」

中東方面衝突略有降溫，以色列與黎巴嫩同意重啟停火協議，促使布蘭特油價回落至每桶低於95美元，美債價格也反彈。

5月30日為止當周，首次請領失業救濟者增加1.3萬人至22.5萬人，高於市場預期，但基本趨勢仍顯示勞動市場穩健。

博通 那斯達克 輝達

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