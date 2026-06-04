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SpaceX搶走資金 拖累科技七雄、比特幣走勢？

編譯陳苓／綜合外電
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SpaceX準備進行史上規模最大的股票首次公開發行（IPO），外界憂慮將從其他資...
SpaceX準備進行史上規模最大的股票首次公開發行（IPO），外界憂慮將從其他資產吸走資金。路透

SpaceX準備進行史上規模最大的股票首次公開發行（IPO），外界憂慮可能會從其他資產吸走資金。跡象顯示，這種情況或許已經發生，科技七雄過去一個月股價表現不及大盤、比特幣價格也一路重挫。

SpaceX IPO規模極為巨大，又將快速納入那斯達克100指數，一些人擔心將從大型股吸走資金，這種局面或許已然上演。美國科技七雄指數過去一個月來僅漲2%，升幅不到史坦普500指數的一半、也遜於那斯達克綜合指數的上揚7.2%。

與此同時，航太股波音、RTX、洛克希德馬丁（Lockheed Martin），股價均走低。幣圈投資人也轉向擁抱馬斯克的SpaceX，比特幣過去一個月來暴跌17%以上。

Carson集團資產組合主管安德森說：「也許是主動式投資人進行調節，以便替SpaceX的IPO籌募現金，但有事情正在發生，這也許是未來局勢的開端」。

電信類股的價值摧毀狀況，可能最為嚴重。Oppenheimer分析師赫倫指出，星鏈是SpaceX的最主要營收來源，可能會奪走電信業的資本和生意，受影響企業包括AT&T、Verozon、T-Mobile。這三檔過去一個月來股價走低2%到7%。赫倫說：「星鏈將有能力掌控網路/雲端/AI流量，並可能對網路互聯等獨特服務收費，對傳統電信業構成威脅。」

對多數投資人而言，最重要的問題是，SpaceX掛牌是否意味市場觸頂，畢竟史坦普500衝破了7,600點、那斯達克也一度升破27,000點。這種多頭情境下，SpaceX IPO可能碰巧發生、也可能是個預兆。

SpaceX 比特幣 那斯達克

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