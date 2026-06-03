整理包／SpaceX IPO上市倒數 10大關鍵一次看懂

SpaceX正準備挑戰史上最大IPO，市場將檢驗馬斯克太空與AI願景能否支撐1.78兆美元估值。（美聯社）

SpaceX預計6月底掛牌上市，基本募資規模750億美元，若承銷商啟動額外配售機制，募資額最高可達860億美元，改寫全球IPO紀錄，市值則上看1.78兆美元。這場上市不只是市場押注火箭、衛星網路與AI業務的未來，更將考驗投資人是否願意接受高估值、持續虧損，以及馬斯克 幾乎不受制衡的治理架構。以下整理出SpaceX IPO十大重點。

1、史上最大IPO

SpaceX預計發行5.56億股，每股135美元，基本募資規模750億美元；若承銷商啟動額外配售機制（Greenshoe），募資額最高可達860億美元，超越沙烏地阿美2019年創下的294億美元紀錄。

2、市值上看1.78兆美元

以每股135美元計算，市值約1.77兆美元；若計入額外配售股份，估值將達1.78兆美元，與Meta和台積電相近。

3、不只是太空公司

SpaceX旗下業務已涵蓋火箭發射、Starlink衛星網路、xAI人工智慧 業務，以及社群平台X，投資人買到的是結合太空、通訊與AI的綜合性集團。

4、募資主要投向AI

IPO資金將優先用於擴建AI運算基礎設施，其次才是火箭研發、太空發射系統及Starlink衛星網路擴張。

5、部分募資將償債

IPO後六個月內，SpaceX必須動用部分募資資金償還200億美元過渡貸款。該筆貸款由承銷銀行今年3月提供，用於處理自X與xAI承接而來的債務再融資需求。

6、xAI成長快但燒錢驚人

xAI據報每月燒錢10億美元左右。該部門去年營運虧損64億美元，今年首季再虧25億美元，是SpaceX目前最受關注的風險來源之一。

7、馬斯克描繪超大型願景

在路演中，SpaceX將向投資人推銷軌道AI資料中心、小行星採礦，以及未來月球與火星載人運輸等長期計畫，試圖說服市場接受高估值。

8、高估值考驗市場買單意願

以IPO價格計算，SpaceX市值相當於年營收的92倍，遠高於多數大型科技公司。市場關注如此高估值能否在公開市場獲得支持。

9、馬斯克掌握絕對控制權

IPO後，馬斯克仍將持有約82%投票權。特殊股權設計使外部股東幾乎無法挑戰其經營權或更換管理層。

10、空頭已盯上SpaceX

部分看空投資人已向Jefferies詢問借券放空安排，質疑SpaceX估值過高、AI業務燒錢過快，可能成為上市後的重要空頭標的。