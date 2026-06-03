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「內建輝達」AI電腦推出 為何成功在望？

編譯湯淑君／綜合外電
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人工智慧（AI）晶片巨人輝達（Nvidia）強勢進攻AI電腦領域，外媒分析預期，...
人工智慧（AI）晶片巨人輝達（Nvidia）強勢進攻AI電腦領域，外媒分析預期，「內建輝達」（Nvidia Inside）可能成功躍為新電腦標準配備，顛覆近半世紀的電腦市場生態。路透

多年來，「內建英特爾」是家喻戶曉的個人電腦（PC）行銷標語，也讓英特爾在1990年代稱霸電腦中央處理器（CPU）市場。但如今隨著人工智慧（AI）晶片巨人輝達Nvidia）強勢進攻AI電腦領域，外媒分析預期，如今更有賣點的「內建輝達」AI電腦推出，可望讓市場面貌丕變。

輝達日前在台北國際電腦展（Computex）發表新系列電腦晶片「RTX Spark」，供今年稍後推出的Windows電腦搭載。華爾街日報評論指出，輝達頂著強大的AI品牌光環，可能讓「內建輝達」（Nvidia Inside）成功躍為新電腦標準配備，顛覆過去近半世紀的電腦市場生態。

輝達瞄準英特爾弱點 趁虛而入強攻AI電腦

輝達有巨大的AI伺服器晶片事業作後循，進軍電腦市場對公司財務影響有限，卻可能加速炒熱AI電腦市場，並在過程中給電腦市場目前的支配者帶來莫大挑戰。在台北電腦展發表新晶片細節之前，輝達尚未製造作為電腦運算核心的CPU，目前主導電腦 CPU市場的是英特爾和超微（AMD）。

新「RTX Spark」晶片將一顆CPU與輝達普獲採用的AI運算硬體結合起來，號稱是歷來「效率最強的電腦晶片」。預計未來將有30款筆電和大約10款桌機，內建由輝達繪圖處理器（GPU）部門研發的新電腦晶片。這些內建輝達CPU的電腦將「瞄準創意工作者、AI開發者和遊戲玩家」。

輝達數十年來一直是電腦繪圖晶片市場要角，這些GPU讓電腦螢幕呈現流暢、清晰的影像，備受遊戲玩家好評。近年來，用GPU訓練AI模型的需求激增，把輝達拱上全球市值王。但隨著AI運算趨勢從訓練轉向推論，AI代理（agent）興起帶旺CPU需求，輝達也順勢進攻電腦 CPU領域。

報導指出，輝達推出新電腦晶片，正好能瞄準英特爾弱點趁虛而入、切入電腦市場。英特爾晶片支援AI的功能並不出色，至今市售的AI電腦尚未湧現巨大的購買潮。顧能（Gartner）數據顯示，2025年約賣出2.7億台電腦，只比2024年成長9%，比2021年的3.4億台還要低，可見AI尚未催動大量的電腦換機潮。

輝達切入這個市場，可望使情況改觀。輝達GPU在電腦市場的品牌魅力十足，有助於進軍電腦處理器市場。在截至1月底上的上個會計年度，輝達電腦相關營收躍增41%，並且突破160億美元，反映推出新Blackwell繪圖晶片的助益。對照下，IDC的數據顯示，2025年電腦總銷量僅成長8%。

輝達擁有AI品牌優勢 但也面臨軟體黏性挑戰

輝達能否挾著新晶片進一步在電腦市場攻城掠地，對該公司品牌威力將是一大考驗。

分析師認為，輝達憑仗AI晶片首選的優勢，向消費者和企業銷售具備AI功能的電腦，遠比英特爾或超微容易。就這點而論，「內建輝達」的個人電腦，可能也比蘋果AI電腦好賣。蘋果公司已販售採用自研晶片的一系列電腦，大受歡迎。

當然，輝達進軍這個領域也會遭遇挑戰，最大難關或許在軟體。現有電腦軟體以英特爾和超微處理器為中心打造而成，採用所謂x86基本晶片架構；但原本適用於在x86處理器上跑的軟體，必須加以修改，才能順利在輝達晶片或以安謀（Arm）架構的蘋果晶片上執行。

目前已有支援安謀架構晶片的微軟Windows版本，軟體工程師為安謀架構電腦開發的軟體數量也增多。但安謀作為電腦平台，在軟體開發方面與x86相比仍陷於劣勢，尤其是遊戲軟體，而這正是輝達的強項。

總之，輝達切入電腦 CPU市場，可能進一步侵蝕x86剩餘的優勢，特別是在安謀架構電腦業者一直難以攻下的Windows 電腦市場。

綜合研判，「內建英特爾」固然長久馳名全球，但在科技業，即使是朗朗上口的廣告詞，也有賞味期限。

輝達 英特爾 Nvidia

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