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AI熱潮重塑南韓階級 三星SK海力士工作、工程師老公搶手

編譯易起宇／綜合外電
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AI熱潮使人們對三星和SK海力士的看法發生改變，不只在就業市場，連在學生選擇學校...
AI熱潮使人們對三星和SK海力士的看法發生改變，不只在就業市場，連在學生選擇學校志願和婚姻市場都搶破頭。 美聯社

南韓的人工智慧（AI）晶片熱潮正在創造出一個新的企業菁英階級。三星電子和SK海力士的工作長久以來都因高薪和穩定而受到推崇，如今AI驅動的利潤改變了外界對半導體業的看法，這些工作日益被視為身分象徵，包括申請大學、求職到尋找另一半和結婚。

韓國先驅報報導，這個現象在網路上被稱為「Samjeon-nix」（三星和SK海力士的混合詞）。一開始主要是股市散戶在用，但現在已衍生出更廣泛的意義，反映出晶片製造商的財富暴增正在重塑社會認知，且影響範圍遠超過股票市場。

對頂尖學生而言，大學與SK海力士合作設立的半導體科系，已不再被視為只是另一種工程專業，而是正日益被拿來和醫學院比較。這些科系提供的許多福利都吸引學生，從學費全額補助、獎學金到海外受訓機會，更重要的是畢業後保證就業。

數據反映出吸引力增加。2026年提前招生階段，高麗大學、西江大學和漢陽大學與SK海力士合作的半導體科系，平均競爭率達到30.98名申請生搶一名額；與三星合作的半導體科系也達到18.33名學生搶一名額。

這種情況擴及婚姻市場，婚介公司Sunoo近期把三星員工在配偶指數上的分數從84調高至87分，並計劃把SK海力士員工從80分調至83分。這項調整使半導體員工的分數更靠近傳統婚姻市場上受青睞的職業，例如律師和藥師，這些職業通常分數都在90分左右。

Sunoo公司主管表示，這項調整反映出，愈來愈多人認為，半導體大廠員工現在享受的經濟報酬，與某些證照專業人士旗鼓相當。

另一家大型媒合公司Duo則給了較謹慎的評估。雖然該公司未按職業對會員進行排名，但表示，三星和SK海力士等大企業員工一直以來都備受青睞，因為他們的收入和工作穩定。該公司主管表示，「我們看到的不是偏好突然增加，原本就受歡迎的職業持續受青睞」。

但專家也提醒，勿將此趨勢解讀為製造業工作的整體地位提升。高麗大學社會系教授姜敏亨（音譯）表示，「這波熱潮讓人注意到一群長期收入豐厚的製造業員工，先前未必被視為地位象徵」。

聖公會大學勞動學院院長河鐘康（音譯）將此現象描述為「半導體超級周期支撐起的特殊案例」，「這不該被視為製造業工作整體價值正被重新評估的證據」。

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