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獲川普背書 馮斯楚卻在共和黨初選落敗

川普曝伊朗已同意「不擁有核武」可能見新最高領袖

美股早盤／油價揚 費半獨強 英特爾漲8% Marvell續升

編譯陳苓／綜合外電
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美股3日早盤四大指數漲跌互見。路透
美股3日早盤四大指數漲跌互見。路透

中東衝突升溫，油價連續三天上揚，並帶動公債殖利率攀高，美股3日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤下跌0.4%，史坦普500指數與那斯達克指數均跌0.2%，但費城半導體指數上漲1%。

台積電ADR挫低0.9%，輝達挫1%。

布蘭特原油上漲2.3%至每桶98美元左右。伊朗無人機攻擊科威特機場，重創航廈，機場一度關閉，並有1人死亡、數十人受傷。美軍也攻擊荷莫茲海峽周遭，提高供給中斷風險。

美國總統川普表示，持續與伊朗談判，德黑蘭當局同意不會擁核，但同時指出伊朗仍可能改變心意。

晶片股續揚，英特爾攀高8%。

邁威爾（Marvell）再漲5%。輝達執行長黃仁勳2日說，邁威爾可能是「下一個1兆美元企業」，讓邁威爾當日股價急衝33%。

博通（Broadcom）走低0.7%，該公司將在美股盤後公布財報，可從中一窺AI動能。彭博估計，博通XPU晶片營收將加速成長，網通需求也會增加。

投資人靜候SpaceX公布股票首次公開發行（IPO）細節，預料為史上最大規模的IPO。路透指出，SpaceX股票每股定價135美元，擬籌資750億美元。

Wilmington Trust投資策略主管Meghan Shue指出，倘若史坦普500指數本周收高，將是連續第十周走升，可望寫下1985年來持續最久的連漲紀錄。她認為如今夏天到來，未來走勢可能會稍微放緩。

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