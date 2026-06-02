黃仁勳「普渡眾生」一席話又救了軟體股

塔塔諮詢服務（TCS）股價2日收漲6.7%。路透

在南韓股市市值超越印度 股市的之際，輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 1日表示：「對軟體公司而言，這實際上是一個令人難以置信的時代。」他的一席話，沖淡外界對人工智慧（AI）將摧毀軟體產業的疑懼，激勵歐洲和亞洲軟體股齊揚。

彭博資訊報導，在印度，先前遭拋售的塔塔諮詢服務（TCS）和Infosys股價，2日雙雙漲逾5%，助攻印度股市大盤Nifty 50指數終結連四黑的頹勢，終場收漲0.4%。

黃仁勳表示：「很多人對我說，代理式AI時代要來了，所有的軟體公司要倒了。我說，恰恰相反。因為未來將會有如此多的AI代理，全球將不再受限於人類的數量。因此，這些AI代理將會使用比以往還更多的工具。」

黃仁勳的論點，響應了這個產業少數但堅定的投資人長期抱持的觀點：AI最終將擴大、而非縮小科技服務的市場。

儘管如此，光靠矽谷的樂觀評估恐怕還不夠。黃仁勳或許挑戰了投資人避買印度科技股的核心理由，然而，印度要贏回外資將需要更強大的契機，那就是重新評估印度經濟的競爭力，以及印度企業在AI時代的長期獲利能力。這需要的是信心的轉變，而非短期的刺激手段。