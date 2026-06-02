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傳騰訊將推出微信AI助手 股價大漲10%

中央社上海2日電
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中國網路大廠騰訊正在測試一款可在微信內協助用戶完成任務的人工智慧（AI）助手，最...
中國網路大廠騰訊正在測試一款可在微信內協助用戶完成任務的人工智慧（AI）助手，最快於本月啟動審批流程。路透

據英國金融時報報導，中國網路大廠騰訊正在測試一款可在微信內協助用戶完成任務的人工智慧（AI）助手，最快於本月啟動審批流程。在消息帶動下，騰訊股價今日大漲10%。

金融時報今日引述兩名知情人士指出，騰訊目前已完成該AI助手的原型測試，最快將於本月啟動公開上線前所需的合規審批流程。完成合規程序後，騰訊計畫先向一小部分外部用戶進行測試。由於合規流程所需時間存在不確定性，公開上線日期尚未確定。

一名曾觀看早期演示的知情人士介紹，用戶可透過在微信主介面向右滑動，進入AI助手的對話框。用戶可輸入指令，由助手自動調用微信數百萬個小程序，完成諸如根據口味偏好與價格要求，搜尋咖啡館並下單等任務。

報導稱，若能成功推出，騰訊有望超越其競爭對手，如字節跳動的豆包以及阿里巴巴的通義千問，這兩者用戶正迅速成長，對騰訊形成壓力。騰訊目前已在微信內嵌入具備搜尋功能的聊天機器人「元寶」，但功能不及完整的AI助手。

知情人士還指出，騰訊已將此次推出AI助手列為最高戰略優先級，但高管層對各項細節要求嚴格，可能導致測試週期延長、上線前經歷多輪修改。

據陸媒華爾街見聞報導，微信擁有14億用戶，自2011年上線以來已深度嵌入中國日常生活。透過企業與政府機構搭建的小程序，用戶可在微信內完成外賣點餐、繳納水電費、預約就醫等多元日常事務，也使騰訊累積了海量用戶行為數據。AI助手若能有效整合該生態，將大幅提升平台使用黏著度與商業價值。

受到消息激勵，騰訊股價2日在香港股市收盤大漲10.46%，收在港幣481.6元（約61.44美元）。

據陸媒界面新聞報導，今日騰訊股價創下2021年1月以來單日最高漲幅紀錄，市值飆升至4.39兆元。自去年10月以來，騰訊股價一直處於低迷，5月28日下探至420.4元的年內新低，自高點回落幅度約38%。

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