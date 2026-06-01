AI需求衝擊晶片供應 今年全球智慧手機出貨量恐創空前跌幅

市場研究公司Counterpoint1日下調今年全球智慧手機出貨量預估，由2月提出的年減12.4%調整為萎縮13.9%至10億8000萬支，創有紀錄以來最大降幅，因記憶體晶片短缺惡化。（歐新社）

市場研究公司Counterpoint今天下調今年全球智慧手機出貨量預估，由2月提出的年減12.4%調整為萎縮13.9%至10億8000萬支，創有紀錄以來最大降幅，因記憶體晶片短缺惡化。

路透報導，每季發布全球智慧手機出貨統計的Counterpoint指出，2月28日爆發的伊朗 戰爭，造成全球晶片供應更加吃緊。

根據Counterpoint的說法，相關衝擊在較低階智慧手機市場最能明顯感受，因為晶片製造商將產能轉向人工智慧（AI）相關產品，導致生產入門款手機變得較不划算。

Counterpoint調查顯示，今年第1季全球智慧手機批發價較去年同期上漲14%，同時出貨量卻下滑3.1%。

Counterpoint表示，這樣的趨勢預期將持續下去，因為晶片供應衝擊出現前囤積的庫存逐漸消耗；而這也將使得一些售價低於150美元的手機很可能從市場消失。

Counterpoint首席分析師王揚（Yang Wang，譯音）指出，中低階智慧手機業者受困於自身無法吸收成本上漲及消費者購買力受限的兩難。「問題已不再是如何擴大出貨量或市占，而是根本能否還留在市場。」