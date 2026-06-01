我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

或圖利政治盟友？川普18億「反武器化基金」叫停

紐約客沒做這事 糧食券福利恐減少或暫停

AI需求衝擊晶片供應 今年全球智慧手機出貨量恐創空前跌幅

中央社北京1日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市場研究公司Counterpoint1日下調今年全球智慧手機出貨量預估，由2月提...
市場研究公司Counterpoint1日下調今年全球智慧手機出貨量預估，由2月提出的年減12.4%調整為萎縮13.9%至10億8000萬支，創有紀錄以來最大降幅，因記憶體晶片短缺惡化。（歐新社）

市場研究公司Counterpoint今天下調今年全球智慧手機出貨量預估，由2月提出的年減12.4%調整為萎縮13.9%至10億8000萬支，創有紀錄以來最大降幅，因記憶體晶片短缺惡化。

路透報導，每季發布全球智慧手機出貨統計的Counterpoint指出，2月28日爆發的伊朗戰爭，造成全球晶片供應更加吃緊。

根據Counterpoint的說法，相關衝擊在較低階智慧手機市場最能明顯感受，因為晶片製造商將產能轉向人工智慧（AI）相關產品，導致生產入門款手機變得較不划算。

Counterpoint調查顯示，今年第1季全球智慧手機批發價較去年同期上漲14%，同時出貨量卻下滑3.1%。

Counterpoint表示，這樣的趨勢預期將持續下去，因為晶片供應衝擊出現前囤積的庫存逐漸消耗；而這也將使得一些售價低於150美元的手機很可能從市場消失。

Counterpoint首席分析師王揚（Yang Wang，譯音）指出，中低階智慧手機業者受困於自身無法吸收成本上漲及消費者購買力受限的兩難。「問題已不再是如何擴大出貨量或市占，而是根本能否還留在市場。」

伊朗

上一則

ChatGPT問世…220多家獨角獸新創公司遭AI重創 非死即傷

延伸閱讀

iPhone 17系列立功 蘋果首次Q1登頂全球智慧手機出貨第一

iPhone 17系列立功 蘋果首次Q1登頂全球智慧手機出貨第一
全球DRAM首季營收猛增80% 逼近千億美元 研調機構估Q2再漲價50%

全球DRAM首季營收猛增80% 逼近千億美元 研調機構估Q2再漲價50%
伊朗戰事燒進AI晶片供應鏈 停火也難救成本

伊朗戰事燒進AI晶片供應鏈 停火也難救成本
華爾街日報揭蘋果獲利技巧 善用分級晶片推低價品搶市

華爾街日報揭蘋果獲利技巧 善用分級晶片推低價品搶市

熱門新聞

黃仁勳說，孩子在AI時代該讀哪科不要緊，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。（路透）

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

2026-05-26 07:30

日本去年遭中國超車 退居全球第三大債權國

2026-05-26 00:58
近年來，美國股市樣貌丕變，反映全球貿易趨勢變遷到人工智慧（AI）興起等多重影響。許多轉變是結構性的，投資人尤其應注意近年興起的五大投資主題，並順勢調整策略。（路透）

只知AI？美國這5大題材股崛起 快調整投資策略趨吉避凶

2026-05-30 07:20
AI熱潮讓人歡喜讓人憂，但總是有實力堅強的競爭者，且這些強者才是讓投資人安心的標的。 (路透)

晶片股泡沫化疑慮...這5檔才是真贏家 美銀首選股也有它

2026-05-31 10:48
SpaceX傳出要把五角大廈使用星鏈的服務費，提高至每月2.5萬美元，是原本的五倍。 （路透）

屢屢立下戰功 SpaceX大漲星鏈服務費5倍 五角大廈無奈買單

2026-05-26 08:10
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（路透）

稱用AI當裁員藉口 「太懶惰」 黃仁勳撂重話批評這事：我真的很討厭

2026-05-26 07:20

超人氣

更多 >
好市多滷牛肋排上桌「全桌吃到不說話」 慢燉牛筋入口即化

好市多滷牛肋排上桌「全桌吃到不說話」 慢燉牛筋入口即化
男子買車遭車商事後加價 付不起 車子竟不見了

男子買車遭車商事後加價 付不起 車子竟不見了
藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王
劉德華60歲妻狀態曝光 朱麗蒨超市被捕獲 濃密黑髮網驚：根本少女

劉德華60歲妻狀態曝光 朱麗蒨超市被捕獲 濃密黑髮網驚：根本少女
伊朗總統驚傳請辭 辭呈揭內鬥遭架空「我已無法治理國家」

伊朗總統驚傳請辭 辭呈揭內鬥遭架空「我已無法治理國家」