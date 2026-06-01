美股早盤／伊朗揚言停止談判 指數翻黑 Nvidia逆勢漲

美股1日早盤四大指數走勢錯綜。（歐新社）

中東情勢升溫，伊朗 揚言要停止與美國交換訊息，布蘭特原油聞訊升至每桶96.1美元，西德州中級原油也衝破每桶92美元，美股 1日早盤四大指數走勢錯綜。

道瓊工業指數早盤下跌0.2%，史坦普500指數與那斯達克指數遊走平盤，費城半導體指數下挫0.6%。台積電ADR攀升3%。

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述聲明稿表示，為抗議以色列加強對黎巴嫩的攻勢，伊朗將停止與美國交換訊息。而且伊朗與抵抗軸心（Axis of Resistance），已把徹底關閉荷莫茲海峽 與曼德海峽，納入議程。

輝達與微軟合作，發布個人電腦（PC）中央處理器（CPU），目標鬆動英特爾對此一市場的控制權。輝達走高4%、微軟走高3%。

Dell、惠普（HP）將生產內建輝達新CPU的電腦，股價雙雙大漲5%以上。輝達股價走升之際，競爭對手英特爾、超微（AMD）同步下挫。

波克夏海瑟威走跌0.5%，該公司將以約68億美元買下大型建商Taylor Morrison Home，為新任執行長亞伯上任後首樁大宗收購案。