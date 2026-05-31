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巴菲特交棒後波克夏首宗大型併購案出爐：85億美元買建商 每股溢價24%

編譯季晶晶／即時報導
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波克夏執行長亞伯主導上任後首宗大型併購案，以85億美元收購住宅建商Taylor ...
波克夏執行長亞伯主導上任後首宗大型併購案，以85億美元收購住宅建商Taylor Morrison，押注美國房市復甦。（路透）

波克夏（Berkshire Hathaway）宣布以現金收購美國大型建商Taylor Morrison Home，交易金額約68億美元，若計入債務，企業總價值約85億美元。這是自傳奇投資人巴菲特（Warren Buffett）交棒給執行長亞伯（Greg Abel）以來的首宗大型併購案。

根據雙方周日發布的聲明，波克夏將以每股72.5美元現金收購Taylor Morrison的所有普通股，這個價格較上周五收盤價溢價24%。Taylor Morrison過去一年股價僅上漲4.7%。

該交易預計今年下半年完成。屆時，Taylor Morrison將下市成為私人公司，執行長Sheryl Palmer在內的現任管理團隊將續留。

亞伯表示，未來將把Taylor Morrison與波克夏旗下的Clayton Homes整合為共同平台，讓更多美國民眾實現購屋夢。

Hudson Value Partners合夥人Christopher Davis指出，亞伯提及未來整合波克夏住宅建造業務，是對過去讓收購公司獨立營運策略的顯著轉變。

波克夏近年大型併購步調明顯放緩，此次交易被視為亞伯上任後重新啟動大型收購的重要訊號。截至第1季末，波克夏持有約3,970億美元的現金與短期國庫券，創歷史新高。

Taylor Morrison總部位於亞利桑那州，業務橫跨全美12州、經營超過350個社區，是美國最大的社區開發商與住宅建商之一，除建屋外也提供房貸與保險等金融服務，並經營Yardly品牌出租住宅社區。

Taylor Morrison也是參與美國聯邦「先租後買」（rent-to-own）住房計畫討論的建商之一。該計畫旨在協助民眾踏上購屋之路，並消化市場過剩房屋庫存。

這筆交易正值美國房市處於復甦與放緩訊號並存之際。金融時報引述全美住宅建築商協會（NAHB）預估，今年全美獨棟住宅開工量將年增1%至94萬戶，明年增幅可望加快至5%。但彭博引述官方數據指出，美國4月新屋開工年減2.8%，獨棟住宅開工量下滑9%，創去年8月以來最大跌幅。

波克夏對住宅建造領域並不陌生，擁有Clayton Homes，曾公開投資Taylor Morrison的競爭對手DR Horton、Lennar及NVR，也投資塗料商Benjamin Moore與屋頂材料與隔熱材料製造商Johns Manville。

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