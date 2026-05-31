晶片股泡沫化疑慮...這5檔才是真贏家 美銀首選股也有它

AI熱潮讓人歡喜讓人憂，但總是有實力堅強的競爭者，且這些強者才是讓投資人安心的標的。 (路透)

晶片股搭上人工智慧（AI）的特快車一飛沖天，引發了人們瘋狂追逐，也引發對新泡沫的擔憂。對投資人而言，重要的是當這波漲勢降溫或結束時，自己手中的標的是否經得起考驗，而巴隆（Barron's）周刊點名輝達 （NVIDIA，又名英偉達）、超微 （AMD）、博通 （Broadcom）、台積電和美光（Micron），是晶片股中的真贏家。

巴隆形容，這五家公司都是「新經濟」的頂梁柱，即使晶片貿易的整體勢頭不可避免地減弱，它們仍然具有持久的價值和生命力。

今年稍早，費半指數曾有一段時期連續18個交易日上漲，而自3月30日以來，該指數已大漲80%。但漲幅其實並不均衡；知名度最高的輝達股價漲了將近30%，但像安森美和意法半導體這類利潤較低的晶片廠，股價更暴漲超過110%，因此本益比也衝到遠高於歷史趨勢的水準。相較之下，輝達無論從哪個歷史標準來看，股價反而顯得很便宜。

Atreides資產管理公司投資長貝克表示，這些估值不可能都準確，記憶體製造商的本益比只有個位數，輝達的本益比也很低，其他加速器公司的本益比較合理些，而其他從電力、散熱、光學到半導體設備，本益比則高得多。

這種落差為投資人創造了機會。隨著市場修正其邏輯，優質公司有望跑贏大盤。尤其是在半導體領域，品質意味著擁有持久的技術優勢，並實現更高的毛利率。品質也意味著一家公司擁有能夠敏銳地辨別並因應大環境變化的領導人。而隨著陸廠不斷擴大供應成熟製程的晶片，品質也變得更加重要。

即使是AI，也無法改變半導體產業本質上有景氣循環的問題，但AI有望延長這個周期。目前，任何熟悉相關供應鏈的人都認為，半導體業距離滿足市場需求的水準還非常遠。這就是美光的預期本益比何以從工業企業常見的個位數大幅提升，不過這家公司的股價仍然被低估。輝達、AMD、博通和台積電的股票也一樣。

相較於未來兩年的預期獲利成長，這五檔股票的本益比成長率（PEG）目前都不到0.6倍，但標普500指數的兩年PEG為1。

市場領導者：輝達

輝達在AI運算領域已深耕近20年，在生成式AI蓬勃發展之際無疑已搶下先機。其調整後每股盈餘已從2023年度的0.33美元，暴增至2026年度（截至今年1月底）的4.77美元。未來兩年，也就是AI轉型的關鍵時期，華爾街預估輝達的每股盈餘將再增加到12.37美元，屆時本益比將達17倍。

輝達的繪圖處理器（GPU）是AI運算的主力軍，也是該公司的銷售主力。但同樣重要的是，該公司20年來致力於解決AI的瓶頸，打造出一個從晶片到軟體的完整AI技術平台。輝達的股價仍被投資人低估，或許是因為大家誤解了該公司在資料中心領域的真正主導地位。輝達不僅是AI晶片龍頭，也是資料中心網路晶片的重要供應商，近年更跨足CPU領域。輝達已表示，今年將銷售價值200億美元的獨立資料中心CPU晶片，這幾乎已與英特爾的資料中心業務規模不相上下。

輝達在創新方面，也繼續超越其他競爭對手，每兩年推出一次重大架構升級，並在其間幾年進行後續的版本更新。其雄厚的財力也有助實現雄心，該公司大量投資AI新創。截至第1季結束，其私募股權投資總額達430億美元，遠高於去年初的34億美元。該公司還持有英特爾4.5%的股份、CoreWeave 9%的股份和Synopsys 2.5%股份。

股東們也分享到甜美的果實。輝達過去兩年裡執行價值850億美元的庫藏股，還將季配息從1美分提高到25美分。

在此同時，美銀（BofA）也看好輝達，分析師普納瓦拉指出，輝達在AI領域中全方位的領導地位，使其一枝獨秀，加上強健的財務和自由現金流報酬率，能進而投資整個生態系，並持續回饋股東。

復出女王：超微蘇姿丰

長期屈居老二的AMD，在蘇姿丰領導下改變了局面。在資料中心領域，AMD的CPU晶片已經趕上了英特爾，並且正在努力挑戰輝達的GPU地位。

AMD與輝達在遊戲GPU領域有著共同的起源，但直到最近，AMD才真正開始在資料中心領域競爭，如今已將資料中心GPU業務發展成為一項價值數十億美元的業務。

在伺服器CPU領域，AMD的競爭力更勝一籌。過去十年間，英特爾的技術困境日益加劇，AMD則專注於架構突破和輕資產製造策略。該公司表示，目前市占率已達40%。

AMD調整後每股盈餘去年為4.17美元，華爾街預估到2027年將暴增至13.10美元，其股價自3月30日以來已上漲164%。以2027年獲利計算，本益比為40倍，高於其他優質晶片製造商，但絕對還稱不上過高。

客製化大廠：博通

與輝達和AMD一樣，博通也有望從多款高階AI資料中心晶片中獲益。但這家公司的成功之路有所不同，主要是靠與一些科技巨頭建立合作關係。

十年前，Google在AI領域的雄心壯志日益增長，但也遇到了一個問題：輝達的GPU價格又貴又難取得。Google於是自主研發了一種替代方案－張量處理器（TPU）。

博通一直是Google的晶片設計合作夥伴，而TPU目前已發展到第八代。Google除了把這些晶片用於滿足自家的AI需求，同時也出租到雲端。AI新創Anthropic是Google雲端主要客戶之一。此外，Google最近還與黑石集團合作成立一家合資企業，專門從事雲端TPU出租業務。

如今，博通已成為類似客製化晶片的首選合作夥伴。除了Google之外，博通還宣布與Meta和OpenAI達成合作協議。目前博通客製化AI晶片業務上共有六家客戶。

此外，博通在網路晶片領域向來實力雄厚，而這也是其AI商機版圖中的另一大支柱。

博通3月時公布，上季AI業績翻倍，執行長陳福陽更預告AI晶片銷售額將在2027年突破1,000億美元大關，華爾街認為這一目標將能輕鬆達成，預計屆時半導體收入可達到1,320億美元，本益比為23倍。

多數晶片產地：台積電

上述所有晶片，除了一種以外，都有一個共同點：它們都是由台積電所製造。台積電多年來一直是晶片製造領域的領導企業，主要受惠於與蘋果公司的合作。蘋果自2014年起開始委託台積電生產其自研晶片，如今所謂的「無晶圓廠晶片」模式已成為業界標準。

此外，台積電專注於建造擁有最先進製程的頂級工廠，並在規劃上採取明智的保守策略，拒絕過度建設，如此組合意味著台積電及客戶都能獲得高利潤，皆大歡喜。

即使在景氣循環極強的半導體產業中，台積電的策略也取得持續成長的亮眼成果，過去14年獲利僅下滑過兩次，每股盈餘過去兩年還翻了一倍，分析師預估明年還將再成長90%，2027年的預估本益比為21倍。

地緣政治風險對台積電而言是一個眾所周知的風險。該公司已在美國和日本等其他國家增設工廠，但80%的長期資產仍位於台灣。

記憶製造者：美光

記憶體晶片向來都是半導體業中商品化程度較高的產品，直接受消費者需求的影響，庫存和價格因此會劇烈波動。 2023年的景氣下滑特別殘酷，導致美光連四季毛利率為負值。

但最新一輪記憶體市場景氣是由投資熱潮驅動，而非消費者需求。由於2023年遭受重創，美光及其對手SK海力士和三星電子，一度暫緩對新一輪擴張的資金投入。如今，記憶體供應空前吃緊，價格也隨之飆升，供應吃緊的情況預估可能要到2028年才能緩解。

美光上季銷售額年增196%，毛利率高達74%，預估本季業績將更加出色。分析師認為，到2027年度（截至8月），調整後每股盈餘將從上年度的8.29美元再飆升至100美元以上。由於其獲利具有高度周期性，美光的預期本益比一直較低。美光股價上周五收在971美元，但也僅相當於2027年預期本益比的九倍不到。

無論這波熱潮能持續多久，美光的管理階層正積極把握機會，利用現金流改善公司資產負債表。過去三季來，公司債務已減少33%。