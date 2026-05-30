Axios：首款採Nvidia處理器Windows電腦 預計台北亮相

Nvidia執行長黃仁勳。(歐新社)

美國新聞媒體Axios今天引述消息人士報導，人工智慧（AI）晶片公司Nvidia （輝達 ，又名英偉達）與微軟 （Microsoft）預計下周將首度發表採用輝達晶片作為主處理器的Windows個人電腦。

報導指出，除了微軟自家的Surface系列電腦外，包括戴爾（Dell）在內的其他電腦品牌也將推出輝達驅動的裝置。

報導表示，微軟與輝達將於台灣的COMPUTEX電腦展及加州舊金山的微軟Build開發者大會聯手發表這些新機。

微軟與輝達對此皆未回應置評請求。

路透社報導，Windows、輝達與晶片設計公司安謀（Arm）的官方X帳號昨天同步預告即將發表新消息，稱「個人電腦新時代來臨」，文字中還附上了疑似台北的地理座標。

目前Windows筆電的Arm架構處理器主要由高通（Qualcomm）供應，而英特爾（Intel）與超微（AMD）仍是Windows筆電CPU市場的主力供應商。

根據Axios報導，微軟也預計發表新軟體，讓AI Agent（智慧代理人）能在Windows電腦本地端執行各種任務。