霸王茶姬第1季淨利年減33% 公司祭1.5億美元回購計畫

霸王茶姬門市。（取材自微博）

在美股 上市的霸王茶姬 公司29日公布今年第1季財報營收人民幣35.4億元，年增4.5%，淨利潤人民幣4.5億元，年減33.6%，但相較去年第4季的虧損已經大幅好轉。

澎湃新聞報導，霸王茶姬董事長兼全球CEO張俊傑在電話會上表示，進入2026年，霸王茶姬的組織調整已初見成效，整體效率有明顯提升，過去幾個季度主動的組織優化和調整帶來了很多實質性的變化，公司也已完成了一套清晰完整可落地的產品規劃和營銷的路線圖。

張俊傑在電話會上指出，從資本市場的角度來看，公司當前的股價是被嚴重低估的，未能合理地反映其長期的發展前景，管理層作出明確承諾以切實回饋股東，霸王茶姬董事會已批准股份回購計畫，在未來12個月內回購不超過1.5億美元的美國存托股份（ADS）。

霸王茶姬全球財務長（CFO）黃鴻飛在財報電話會上表示，首季財報比去年第4季改善，一方面得益於主營業務增長，另一方面也受益於組織架構調整，以及為長期發展布局的戰略投入落地見效，首季公司毛利率 達到55.6%，按季略有上升，主因高毛利的直營店營收占比持續提高，首季自營店收入年增2.3倍至人民幣8.02億元，占比超過兩成。

去年下半年，霸王茶姬推行一系列內部調整，包括組織架構的優化，商業模式的更新切換，以及戰略性地放緩新品推出的節奏，客觀上影響部分收入以及第4季的同店銷售增速。加上2025年的新茶飲市場內捲超出預期，導致去年業績整體出現下滑。

不過，2026年初調整以及聚焦用戶價值的策略已見成效。一季度總GMV達人民幣79.18億元，季增8.1%。中國區GMV季增7.8%，海外GMV季增14.6%。

同店資料方面，霸王茶姬全球營運長（COO）、全球執行總裁兼中國區CEO尹登峰在電話會上介紹，中國區同店GMV增速連續兩個季度改善，首季改善9.4個百分點至-16.1%，整體呈現明顯的修復趨勢。

尹登峰指出，同店資料季比改善一方面由於春節前後AI平臺發起大規模飲品補貼活動，由千問活動帶來的增量，2月6日至10日活動高峰期間千問渠道日均為霸王茶姬貢獻約300萬單，霸王茶姬團隊也快速回應承接流量並實現業績的轉化。另一方面，一季度新品的推出以及場景的拓展對GMV的環比增長有明顯拉動。

會員活躍度方面，霸王茶姬會員數突破2.48億人，季度淨增超千萬人，季度活躍會員數接近5,000萬，季增11.7%。霸王茶姬管理層在電話會上透露，一季度品牌活躍會員複購率保持在42.3%，超過76%訂單由購買兩次以上的會員貢獻。

霸王茶姬全球店數達7,531家，其中加盟店6,741家，直營門店790家。今年首季店數較去年同期增加850家，增幅達12.7%。較去年底淨增78家。其中，中國市場加盟店季減97家，自營店季增175家。

據悉，霸王茶姬自2018年成立海外事業部，2019年在馬來西亞開出第一家海外店。目前在新加坡、美國分別設立亞太區總部、北美區總部，海外店總數達374家。4月30日進入韓國市場，三店齊開，部分門店排隊時長超2小時。霸王茶姬中國澳門首店也於5月開業。

尹登峰透露，霸王茶姬在新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、越南、美國的店數分別為36家、221家、32家、41家、13家、22家、9家，持續高速擴張，門店運營表現符合公司預期。面向不同市場，霸王茶姬聚焦本地化運營。