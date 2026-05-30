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分析師：美伊戰爭若「維持現狀」 恐逼Fed今年升息

編譯湯淑君／綜合外電
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聯準會。(路透)
聯準會。(路透)

美國通膨率近幾個月來持續攀升，聯準會（Fed）偏好的通膨指標4月年增率升抵3.8%，可能輕易跨越4%，比目標高出一倍。不過，決策官員一直按兵不動，期盼戰爭落幕後通膨隨之下滑，Fed新主席華許甚至表示仍有降息的空間。

那麼，在什麼情境下，Fed利率政策將大轉彎，在今年稍後開始啟動升息循環？答案可能令許多人訝異。

MarketWatch報導，分析師表示，油價若進一步大漲，並不會迫使Fed按下升息扳機；迫使Fed今年升息的最大風險，反而是「維持現狀」--伊朗戰爭持續打，荷莫茲海峽解封遙遙無期。這種僵局和不確定性遲遲未能化解，不但會造成油價居高不下，還可能暴衝到前所未見的高點。

德意志銀行首席美國經濟學家魯澤提說，在那種情境下，能源價格儘管未漲到讓經濟脫軌的程度，卻已足以強化通膨連鎖反應，意指油價長期居高不下，帶動能源以外的物價上揚，推升核心通膨，並導致消費者接受物價將上漲的現實。一旦消費者通膨預期升高，企業就有更多空間進一步調漲售價，形成惡性循環。對Fed而言，這種結果最糟。

假如Fed政策利率不降反升，將是劇烈的轉變。自2024年秋季以來，Fed一直緩慢但穩定地調降利率。去年秋季，Fed共降息3碼（75個基點），降到3.5%至3.75%。

今年初時，沒人認為Fed會升息。上次「點狀圖」顯示，19位官員中，無人預期升息；最近的會後聲明措詞仍指向未來將進一步降利率。

然而，倫敦Fordham Global Foresight策略師芙韓指出，縱使一周來不斷傳出美伊和平協議在望，實際情況卻可能是目前模稜兩可的現狀又延續數月之久。令人憂心的是，這種最可能發生的結果，卻是迫使Fed升息風險最高的情境。

芙韓接受彭博專訪時表示，到夏末，美伊衝突可能仍然「原地踏步」，一部分原因是，伊朗掐住荷莫茲海峽石油運輸「咽喉」的影響力比戰前更強了。荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸咽喉點，世界約20%的石油靠這條狹窄水道運輸。

魯澤提說，即使海峽明日就重啟，也只會延後Fed今年升息的時點，無法排除升息的可能性。他指出，這場能源震撼，並不是通膨連鎖反應最重要的一股驅動力；更關鍵的是剔除能源與食物價格的核心通膨，早在開戰之前就已走高，現在更有理由相信會繼續上揚。

他說：「即使（衝突）近期內落幕，Fed仍有可能提高利率。」

魯澤提說，反倒是美伊衝突愈演愈烈，可能導致Fed進一步降利率。他說：「如果油價漲個不停，Fed將會擔心成長下行風險。」不過，若新一波嚴重的通膨震撼來襲，仍有可能促使Fed啟動升息循環。

多位經濟學家認為，基於美國通膨展望已惡化，Fed決策官員6月16日至17日開會時，「升息」議題絕對會攤在檯面上。

威靈頓管理公司總經策略師達宛一口咬定，今年Fed升息機率達100%。她說，假如汽油價格高漲未拖慢經濟成長，通膨也未隨關稅警報解除而降溫，「Fed會更鷹派」。到9月時，Fed官員應能分辨是否必須升息。

聯準會 利率 荷莫茲海峽

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