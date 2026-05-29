京東收購德國零售巨頭 歐盟啟動外國補貼調查

針對中國電商京東收購德國電子零售巨頭Ceconomy，歐盟執委會28日宣布，已根據「外國補貼條例」展開深入調查，理由是京東可能獲得扭曲歐盟內部市場的外國補貼。(路透資料照片)

針對中國電商 京東收購德國 電子零售巨頭Ceconomy，歐盟 執委會昨天宣布，已根據「外國補貼條例」展開深入調查，理由是京東可能獲得扭曲歐盟內部市場的外國補貼。京東回應稱，此次收購不會透過補貼融資。

新浪財經報導，京東（JD.com）正在加速擴大布局歐洲市場。京東去年斥資22億歐元（約25.7億美元）收購Ceconomy，從而獲得MediaMarkt與Saturn兩大知名零售品牌，以及涵蓋歐洲多國的門市與物流網絡，並在歐洲多國推出Joybuy電商平台。

近日傳出，京東目前正考慮收購英國線上零售商Very Group，這筆交易估值約為20億英鎊（約27億美元）。

歐盟執委會28日發布新聞稿表示，初步調查顯示，京東可能獲得了扭曲歐盟內部市場的外國補貼。這些補貼包括可能來自中國實體的優惠融資、稅收優惠與補助。

歐盟執委會初步認定，這些潛在的外國補貼可能使京東能夠提供某些優勢條件，從而扭曲收購Ceconomy的談判過程。而合併後的實體，可能採取影響歐盟內部市場競爭格局的投資與商業策略。

根據公布，這項交易已於2026年4月17日向歐盟執委會申報，歐盟執委會需在90個工作天內（即2026年10月2日之前）作出決定。

法新社報導，歐盟此次對中國企業展開調查之際，正值布魯塞爾討論加強對北京的立場，以保護企業免受其認為不公平外國競爭的影響。

對此，京東回應稱，此次收購不會透過補貼融資，並否認收到任何與該交易相關的援助，「以免扭曲歐盟的競爭」。

京東說：「我們將繼續在此過程中與歐盟執委會合作，並相信此次交易有助於實現歐洲在創新與競爭力方面的更廣泛目標。」

報導說，中國企業在歐洲的投資嘗試日益遭遇阻力，當地企業表示，他們面臨來自獲得巨額補貼競爭對手的不公平競爭。

報導提到，中國蓬勃發展的出口，導致其對許多歐洲國家享有巨額貿易順差，這給歐洲各國領導人帶來了保護本國產業的政治壓力。