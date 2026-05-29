我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊達成協議需滿足川普這3要求…今日5件事

坐著也能減輕失智風險 研究：關鍵在是否動腦

京東收購德國零售巨頭 歐盟啟動外國補貼調查

中央社台北29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
針對中國電商京東收購德國電子零售巨頭Ceconomy，歐盟執委會28日宣布，已根...
針對中國電商京東收購德國電子零售巨頭Ceconomy，歐盟執委會28日宣布，已根據「外國補貼條例」展開深入調查，理由是京東可能獲得扭曲歐盟內部市場的外國補貼。(路透資料照片)

針對中國電商京東收購德國電子零售巨頭Ceconomy，歐盟執委會昨天宣布，已根據「外國補貼條例」展開深入調查，理由是京東可能獲得扭曲歐盟內部市場的外國補貼。京東回應稱，此次收購不會透過補貼融資。

新浪財經報導，京東（JD.com）正在加速擴大布局歐洲市場。京東去年斥資22億歐元（約25.7億美元）收購Ceconomy，從而獲得MediaMarkt與Saturn兩大知名零售品牌，以及涵蓋歐洲多國的門市與物流網絡，並在歐洲多國推出Joybuy電商平台。

近日傳出，京東目前正考慮收購英國線上零售商Very Group，這筆交易估值約為20億英鎊（約27億美元）。

歐盟執委會28日發布新聞稿表示，初步調查顯示，京東可能獲得了扭曲歐盟內部市場的外國補貼。這些補貼包括可能來自中國實體的優惠融資、稅收優惠與補助。

歐盟執委會初步認定，這些潛在的外國補貼可能使京東能夠提供某些優勢條件，從而扭曲收購Ceconomy的談判過程。而合併後的實體，可能採取影響歐盟內部市場競爭格局的投資與商業策略。

根據公布，這項交易已於2026年4月17日向歐盟執委會申報，歐盟執委會需在90個工作天內（即2026年10月2日之前）作出決定。

法新社報導，歐盟此次對中國企業展開調查之際，正值布魯塞爾討論加強對北京的立場，以保護企業免受其認為不公平外國競爭的影響。

對此，京東回應稱，此次收購不會透過補貼融資，並否認收到任何與該交易相關的援助，「以免扭曲歐盟的競爭」。

京東說：「我們將繼續在此過程中與歐盟執委會合作，並相信此次交易有助於實現歐洲在創新與競爭力方面的更廣泛目標。」

報導說，中國企業在歐洲的投資嘗試日益遭遇阻力，當地企業表示，他們面臨來自獲得巨額補貼競爭對手的不公平競爭。

報導提到，中國蓬勃發展的出口，導致其對許多歐洲國家享有巨額貿易順差，這給歐洲各國領導人帶來了保護本國產業的政治壓力。

歐盟 德國 電商

上一則

財星公布最具影響力商界女性 蘇姿丰、鴻海楊秋瑾上榜

延伸閱讀

歐洲不再視中國為夥伴 貿易關係進入動盪新時代

歐洲不再視中國為夥伴 貿易關係進入動盪新時代
歐盟「工業加速器法案」 擬要求外企技轉防堵中企擴張

歐盟「工業加速器法案」 擬要求外企技轉防堵中企擴張
歐盟放消息「對中更強硬」 學者提醒：北京反制工具足

歐盟放消息「對中更強硬」 學者提醒：北京反制工具足
金融時報：歐盟擬強制企業 減少依賴紅色供應鏈

金融時報：歐盟擬強制企業 減少依賴紅色供應鏈

熱門新聞

黃仁勳說，孩子在AI時代該讀哪科不要緊，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。（路透）

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

2026-05-26 07:30

日本去年遭中國超車 退居全球第三大債權國

2026-05-26 00:58
C羅以3億美元的收入，再度蟬聯富比世運動員收入榜榜首。（路透）

富比世公布體壇收入榜「C羅高居榜首」 大谷排名曝光刷新棒球界紀錄

2026-05-23 08:10
輝達執行長黃仁勳坦承，在美國晶片出口管制下，輝達大致上已把中國的AI晶片市場「拱手讓給」中國科技巨擘華為。(美聯社)

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

2026-05-20 22:34
SpaceX傳出要把五角大廈使用星鏈的服務費，提高至每月2.5萬美元，是原本的五倍。 （路透）

屢屢立下戰功 SpaceX大漲星鏈服務費5倍 五角大廈無奈買單

2026-05-26 08:10
美國金融市場25日將因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市。(美聯社)

美股國殤日不開盤 市場預期美伊達協議 美股期指勁揚

2026-05-24 21:34

超人氣

更多 >
華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了
21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光

21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光
馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟
好市多員工：免費試吃奇葩多 這些讓人超不爽

好市多員工：免費試吃奇葩多 這些讓人超不爽
24歲亞裔高薪Meta工程師為提早退休超狂省錢 家中空蕩蕩不買車

24歲亞裔高薪Meta工程師為提早退休超狂省錢 家中空蕩蕩不買車