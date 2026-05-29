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財星公布最具影響力商界女性 蘇姿丰、鴻海楊秋瑾上榜

中央社紐約29日綜合外電報導
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超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰。記者蘇健忠／攝影
超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰。記者蘇健忠／攝影

美國「財星雜誌」（Fortune）近日公布2026年全球百大最具影響力商界女性名單，超微（AMD）執行長蘇姿丰位居第三，鴻海集團園區長楊秋瑾排行第19名、是唯一上榜台灣女性。

AMD董事長暨執行長蘇姿丰日前快閃訪台時，宣布在台灣產業體系投資逾100億美元，她告訴現場媒體「台積電是我們絕佳夥伴」，AMD已經運用台積電在美國亞利桑納州晶圓廠進行伺服器處理器的產能提升，未來將繼續在台灣及亞利桑納州提升產能。

蘇姿丰過去一年從備受尊崇的科技業領袖，躍升為形塑人工智慧（AI）公共與政策格局的其中一名要角。她的影響力持續擴大、甚至超越AMD本身。

在華府具有高知名度的蘇姿丰，近來獲美國總統川普（Donald Trump）任命加入總統科技顧問會議（PCAST），使AMD及蘇姿丰本人對攸關美國AI主導地位前景的討論擁有更大話語權。

根據「財星雜誌」，同樣上榜的楊秋瑾目前除了擔任鴻海園區長，也是AI軟體事業負責人。她去年接任鴻海第2屆輪值執行長、任期1年，成為該公司首位女性領導者。楊秋瑾今年4月1日完成任務，將此職務交棒鴻海事業群總經理蔣集恆。

蘇姿丰 鴻海 超微

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