我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光

給家長回扣 向Medicaid報假帳…明州2女涉詐2100萬遭起訴

美伊延長停火消息激勵美股三大指數創新高

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Snowflake股價大漲36%，該公司調高全年產品營收展望，並宣布與亞馬遜AW...
Snowflake股價大漲36%，該公司調高全年產品營收展望，並宣布與亞馬遜AWS達成一項五年、價值60億美元的AI基礎建設協議。路透

美股三大指數28日再創收盤新高，美伊停火延長60天的協議草案的報導激勵市場，通膨數據低於預期也提供支撐，不過美伊和談反覆的不確定性仍讓投資人神經緊繃。

道瓊工業指數上漲24.69點，漲幅0.05%，收50,668.97點；史坦普500指數上漲43.27點，漲幅0.6%，收7,563.63點，連續六個交易日走高；那斯達克指數上漲242.74點，漲幅0.9%，收26,917.47點。史坦普500指數正邁向連續九周收漲，如此連漲走勢自1985年以來僅出現過四次。

費城半導體指數反彈1%，超微（AMD）大漲4.6%，輝達（NVIDIA）漲0.8%，台積電ADR漲0.5%。邁威爾科技（Marvell Technology）大漲3%，瑞銀將目標價從195美元調高至230美元，今年以來漲幅已逾一倍。

Axios報導，美伊已就延長停火60天達成協議草案，消息人士告訴路透，協議仍需川普批准，伊朗媒體則說文本尚未最終敲定。消息一出，油價回吐漲幅，美債殖利率下滑。

28日公布的數據顯示，4月個人消費支出（PCE）物價低於預期，經通膨調整後的消費者支出月增0.1%，符合市場預期。不過美國第1季GDP按年率成長下修至1.6%，本季成長動能預料會放緩。初領失業救濟人數小幅上升，顯示勞動市場依然穩定。

Vital Knowledge創辦人克里薩富利（Adam Crisafulli）說：「美股早盤略有震盪，但得益於財報穩健、通膨緩和以及美伊可能達成協議，大盤隨後獲得買盤支撐。」

Harris Financial Group管理合夥人考克斯（Jamie Cox）說：「有關協議的消息反反覆覆，令交易員神經高度緊繃，且傾向於做多以免錯失行情。更棘手的是，推動通膨的因素可能不會像市場希望的那樣迅速消退。」

摩根士丹利投資管理副投資長坎達里（Gitanjali Kandhari）說：「市場繼續忽略這些風險，因為全球經濟和企業獲利依然相對穩健。地緣政治動盪最終可能加速AI相關領域的支出，包括網路安全、國防科技、能源基礎建設和供應鏈韌性，從而強化長期投資邏輯。」

Snowflake股價大漲36%，該公司調高全年產品營收展望，並宣布與亞馬遜AWS達成一項五年、價值60億美元的AI基礎建設協議，帶動同業Datadog和MongoDB跟漲。

微軟大漲3.5%，The Information報導，微軟下周將發布新的程式編寫模型。醫療保健股和科技股均領漲，無人機概念股也普遍走高，Unusual Machines大漲近11%，因華爾街日報報導川普政府正就資助無人機業者有所磋商。

美伊 美股 史坦普500

上一則

與新聯準會主席共進早餐 美財長：相信他會平衡通膨和成長

延伸閱讀

美伊和談現曙光助道指再創新高 NVIDIA財報效應消退科技股分歧

美伊和談現曙光助道指再創新高 NVIDIA財報效應消退科技股分歧
美股史坦普500、那指又創新高 美光市值破兆帶動費半狂飆逾5%

美股史坦普500、那指又創新高 美光市值破兆帶動費半狂飆逾5%
美股史坦普500那指連三黑 輝達財報前承壓 費半漲跌拉鋸後收平

美股史坦普500那指連三黑 輝達財報前承壓 費半漲跌拉鋸後收平
財報季近尾聲市場重心轉向通膨 當心美股正醞釀下一波賣壓

財報季近尾聲市場重心轉向通膨 當心美股正醞釀下一波賣壓

熱門新聞

黃仁勳說，孩子在AI時代該讀哪科不要緊，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。（路透）

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

2026-05-26 07:30

日本去年遭中國超車 退居全球第三大債權國

2026-05-26 00:58
輝達執行長黃仁勳坦承，在美國晶片出口管制下，輝達大致上已把中國的AI晶片市場「拱手讓給」中國科技巨擘華為。(美聯社)

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

2026-05-20 22:34
C羅以3億美元的收入，再度蟬聯富比世運動員收入榜榜首。（路透）

富比世公布體壇收入榜「C羅高居榜首」 大谷排名曝光刷新棒球界紀錄

2026-05-23 08:10
SpaceX傳出要把五角大廈使用星鏈的服務費，提高至每月2.5萬美元，是原本的五倍。 （路透）

屢屢立下戰功 SpaceX大漲星鏈服務費5倍 五角大廈無奈買單

2026-05-26 08:10
美國金融市場25日將因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市。(美聯社)

美股國殤日不開盤 市場預期美伊達協議 美股期指勁揚

2026-05-24 21:34

超人氣

更多 >
華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜
公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水
古天樂20歲出獄「連頭都不敢抬」只能拍爛片 向太讚一手爛牌打成好牌

古天樂20歲出獄「連頭都不敢抬」只能拍爛片 向太讚一手爛牌打成好牌
華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了
靠爸爸贊助 她拿下鳳凰城62萬元房 但有條件

靠爸爸贊助 她拿下鳳凰城62萬元房 但有條件