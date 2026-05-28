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存儲晶片產業「超級周期」能走多遠？

新華社舊金山5月28日電
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記憶體大廠美光科技（Micron）市值日前邁過兆元門檻。 （路透）
記憶體大廠美光科技（Micron）市值日前邁過兆元門檻。 （路透）

近期，韓國三星電子、美國美光科技公司和韓國SK海力士三家全球領先的內存晶片製造商相繼邁過兆元市值門檻。業內人士認為，這一現象表明人工智能（AI）熱潮從算力晶片向存儲晶片擴展，數據存儲作為AI系統的基礎資源，正成為AI時代的重要支柱產業，但存儲晶片產業這輪「超級周期」能走多遠，也受到多種因素制約。

過去幾年，AI硬件投資焦點主要集中在輝達超微半導體公司（AMD）等算力晶片企業，但如果缺少高端存儲晶片支持，AI算力難以充分釋放。由於AI相關高端存儲需求激增、供應短缺，存儲晶片價格不斷上漲，資本市場反應強烈。

本輪存儲晶片企業股價飆升的核心原因是高帶寬內存（HBM）需求激增。SK海力士、三星和美光是HBM主要製造商，其產品成為支持數據中心擴張的關鍵因素。

存儲晶片過去長期被視為強周期產品，價格隨庫存與需求周期大幅波動。此輪上漲來自AI基礎設施建設帶來的長期結構性需求，市場不再只把當前行情看作普通周期反彈，而是認為存儲行業有望進入比以往更長的結構性高景氣階段。

市場研究機構集邦諮詢指出，2026年第一季度，持續增長的AI和數據中心需求進一步加劇全球內存供需失衡，並增強供應商定價能力。

AI領域的大客戶為確保供應，普遍提前鎖定產能。長期供貨協議使頭部存儲企業擁有更穩定的收入預期，也減輕了資本市場對存儲股未來持續增長的疑慮。

不過，AI需求帶來的結構性變化並不意味著存儲晶片行業已徹底擺脫周期波動。

存儲晶片行業常常經歷短缺、漲價、擴產、過剩、降價的循環。當前AI需求延長並強化了行業上行周期，企業在高利潤刺激下大規模擴產，但一旦未來需求增速放緩，難免重新出現供過於求。

雖然美光、SK海力士和三星股價短期漲幅巨大，但美國投資管理公司範達公司負責人認為，內存股已呈現「泡沫化」特徵，公司正在降低相關持倉比例。此外，存儲晶片企業還容易受出口管制、關稅、產業政策、投資審查和供應鏈變化的影響。這些因素都將影響存儲晶片產業這輪「超級周期」能走多遠。

三星 輝達 超微

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