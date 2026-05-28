紐約聯邦準備銀行調查 美國挨餓人口超越疫情時期

紐約聯邦準備銀行表示，目前的消費者信心水準…已滑落至接近或低於經濟大蕭條和疫情時期的低點。(美聯社)

紐約聯邦準備銀行今天表示，美國今年受挨餓之苦的人口，已超越COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 最嚴峻的時期。

法新社報導，紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）今年2月進行一項調查，訪談約1200名美國家庭經濟支柱，詢問他們是否必須動用儲蓄或緊急帳戶來支付開銷、是否難以獲得足夠的食物、是否家中孩童因此少吃一餐，或者是否接受食品捐贈或政府的食物採買補助。

紐約聯邦準備銀行表示：「調查報告指出經歷上述4種情況的家庭比例，出現了顯著的增長。」

「我們發現糧食不安全的情況顯著加劇，特別是在低學歷、低收入家庭以及育有幼童的家庭之中。」

這項調查是在伊朗戰爭爆發前進行，伊朗戰爭已將美國的雜貨價格推升至2023年以來的最高水準。

超過1/3的受訪家庭表示，他們必須動用儲蓄才能勉強度日，這個數字高於2020年6月的21.8%。

而在2020年6月疫情封城的高峰期，全美領取失業救濟金人數超過3300萬人，創下歷史新高。當時疫情衝擊全球經濟，消費者超市掃空貨架，導致各項商品價格飆漲。

而在今年的調查中，10%的家庭說他們沒有足夠的食物或有孩童因此漏餐，相較之下，2020年6月這個比例僅為4%。

此外，超過15%的受訪者表示曾接受過食品捐贈，高於之前的10.6%。

紐約聯邦準備銀行指出，消費者對「自身的財務狀況和前景感到悲觀」。

紐約聯邦準備銀行還說：「目前的消費者信心水準…已滑落至接近或低於經濟大蕭條和疫情時期的低點。」

「儘管許多家庭生活依然寬裕，且整體經濟活動正以穩健步伐擴張，但仍有大部分的人口面臨著高度的經濟不安全感與財務壓力，整體的消費者信心也已跌至低點。」