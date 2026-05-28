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如何辨別半導體股這波行情頭部？緊盯4大警訊

編譯湯淑君／綜合外電
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費城半導體指數今年來漲幅將近80%，是漲得有理，還是泡沫爆裂前兆？這個話題至今辯...
費城半導體指數今年來漲幅將近80%，是漲得有理，還是泡沫爆裂前兆？這個話題至今辯論不休。路透

費城半導體指數今年來漲幅將近80%，是漲得有理，還是泡沫爆裂前兆？這個話題至今辯論不休。華爾街分析師認為，若把半導體當作大宗商品看待，答案就呼之欲出。

MarketWatch報導，美銀（BofA）5月對全球基金經理人的調查發現，73%的受訪者認為，「做多全球半導體股」是最擁擠的交易，比率較4月的24%激增。這顯示半導體股最近大漲一波後，市場對達康式泡沫再現的顧慮又油然而生。

但Ned Davis Research策略師卓席克和分析師穆爾斯提出相反觀點，反駁所謂「泡沫說」：晶片股「超級周期」可能才剛啟動。

兩人在27日致客戶報告中寫道：「只要一想到，現在是處於半導體超級周期而非泡沫之中，就讓我們聯想到五個危險的投資字眼：『這回不一樣。』」

這波半導體榮景非典型景氣榮枯循環

但卓席克和穆爾斯認為，半導體股當前這波榮景，的確不是典型的景氣榮枯循環。他們說：「算力變得像是鐵路、水電和網路之類的基礎設施。」

而且，需求需要一段時間才跟得上資料中心算力增加的速度，畢竟經濟景氣循環仍是一大考量。他們說：「個人電腦（PC）、智慧手機、汽車、機器人之類的需求，仍受景氣循環影響，而且受制於經濟景氣的波動。」

據卓席克和穆爾斯研判，這波AI資本支出熱潮很可能「更近似1990年代末鋪設網路基礎設施的情景，所以建設過度感覺上難以避免。」

他們指出，標普500半導體與半導體設備類股在30天內狂漲45%，這種情況在1998年、2001年和2002年也曾發生。他們認為，1998年的案例與現況最接近——那個泡沫在兩年之後爆裂。

密切關注市場「頭部」4徵兆

無論投資人贊同哪一種論點，Ned Davis團隊表示，重要的是確定行情顛峰水準何在。但要抓頂點有難度，因為即使在股價觸頂之後，基本面通常看起來仍強。舉例來說，全球半導體出貨成長在2000年8月見頂，但早在六個月前，股價就已在2000年3月下旬登上達康時期的顛峰。

兩人指出，可依據三個徵兆辨認市場頭部：符合Ned Davis泡沫定義的公司占比高、超大規模雲端業者（hyperscaler）發布的資本支出預測減緩，以及記憶體晶片股（如美光、SK海力士和三星）行情由盛轉衰。

最讓人提高警覺的訊號是：企業發布優異的盈餘成果，股價卻大跌回應。他們說：「本季情況顯然並非如此，但我們仍高度戒備。」

華爾街 費城

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