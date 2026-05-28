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法拉利首輛純電遭狂噓 藍寶堅尼：幸好早就取消相關計畫

編譯廖玉玲／綜合外電
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法拉利找來蘋果傳奇設計師艾夫，推出首輛純電超跑Luce，孰料推出後市場噓聲不斷。...
法拉利找來蘋果傳奇設計師艾夫，推出首輛純電超跑Luce，孰料推出後市場噓聲不斷。 路透

法拉利本周推出首輛純電超跑Luce，希望這部打著由蘋果傳奇設計師艾夫共同打造、定價55萬歐元的新豪車能吸引舊雨新知。孰料推出後市場噓聲不斷，股價連跌兩天，就連退隱12年的前董座Luca Cordero di Montezemolo也說了重話，「如果我把心裡話全說出來，恐怕會傷害到法拉利」，「他們正冒著摧毀一個傳奇神話的風險，這讓我感到非常痛心。」

法拉利執行長維納（Benedetto Vigna）27日在義大利Modena的一場活動上，Luce與其他車廠推出的任何電動車完全不同，車主必須親眼見證並親自駕駛，才能明白；它不是抄襲自任何車款，從內裝到外觀、性能，都是如此。

這款車成功與否，最終當然仍將由法拉利的客戶來決定。維納說：「看看那些寫信給我們、甚至已經下單的客戶，其中有些人是既有的老客戶，有些則是新加入的。」

另一家知名超跑製造商藍寶堅尼（Lamborghini），早在今年2月便已宣布放棄全面轉向純電動車（EV）的計畫，改為聚焦發展插電式油電車（PHEV），理由是富裕客戶對EV的需求降溫。

藍寶堅尼執行長溫克曼（Stephan Winkelmann）在Luce發表後接受CNBC獨家線上訪問，慶幸自家公司已取消推出純電Lanzador。

溫克曼不願直接評論Luce這個產品或相關評價，只說創新對於成功至關緊要，但不該為了創新而創新，也不該把所謂創新強加在客戶身上。

據他們的觀察，「我們的目標客戶，對純電的接受度並沒有增加，因此我們才決定放棄開發純電，轉向插電式油電混合車」。

電動車 義大利 藍寶堅尼

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