SpaceX上市股價看好？Meta「查克柏格折價」是前車之鑑

億萬富豪馬斯克的通訊-太空旅遊-人工智慧（AI）公司，將締造史上規模最大的首次公開發行股票（IPO）紀錄。但若參考Meta的前車之鑑，SpaceX上市後，未來股票展望可能更糟。路透

一切若順利進行，億萬富豪馬斯克的通訊-太空旅遊-人工智慧（AI）公司，將締造史上規模最大的首次公開發行股票（IPO）紀錄。但若參考Meta 的前車之鑑，SpaceX上市後，未來股票展望可能比Meta還要糟糕。

分析師指出，問題出在創辦人嚴密掌控的所有權結構。馬斯克不僅將握有85%的SpaceX投票權，而且股東提訴訟和董事會控制都受限。這將可能給公司帶來莫大傷害。Meta便是明顯例子，股價表現受「查克柏格 折價」影響。

乍看下，說創辦人查克柏格拖累Meta股價表現，似乎很怪。投資人當初若投資該公司的IPO股票，如今這些持股已飆漲1,500%，是美股標普500指數同時期漲幅（650%）的兩倍多！然而，要不是查克柏格的決定難以否決或迴避，Meta現在的市值會更可觀。

過去15年來，Meta成長超越其他美國大型科技公司。2012年以來，Meta的年營收複合成長率超過30%，遠高於Alphabet、蘋果、微軟 或亞馬遜。獲利現金流成長也很耀眼。因此，Meta股價本應享有溢價。但目前的估值若以本益比衡量，約比其他科技大咖折價三分之一。而且，近五年期間，Meta估值在美國科技巨頭中不是最低，就是與成長減緩且利潤率下滑的Alphabet競爭那個頭銜。

基本面好，為何股票估值差？簡單的解釋是，投資人不太信任查克柏格的資本配置眼光。股東擔心，查克柏格可能把核心廣告事業賺進的獲利，投資在錯的地方。「元宇宙」（metaverse）虛擬實境計畫就燒掉數百億美元，卻毫無成果可示人。這個挫敗讓投資人印象深刻，想忘也難，因為他把公司名稱從臉書更名為Meta。Meta股價在2021-2022期間暴跌75%，直到2023年他的「效率年」宣示，股價才止跌回升。但現在，投資人彷彿聽見回音：Meta砸重金投資AI，卻未像Alphabet、亞馬遜或Google那般備妥周延的計畫。Meta估值近來再度下滑，並跌向2022年的低點。

查克柏格作為執行長的能力不差，已打造出成功、持久的社群媒體公司，廣告營收日進斗金。問題出在他的資本配置不當，以及股權結構讓他能獨斷獨行，以致拖累股價。

Meta的前車之鑑，讓人有充分理由認為，SpaceX的股權結構會釀成更嚴重的問題。

馬斯克固然建立了許多成功的事業，但SpaceX卻缺乏一個像Meta廣告部門那種獲利豐厚的核心事業。因此，謹慎的資本配置對長期展望格外重要。馬斯克掌管電動車公司特斯拉（Tesla），儘管獲利表現差強人意，仍能維持高股價；但馬斯克在SpaceX IPO公開說明書中揭露的願景，包括火星殖民、在太空蓋資料中心等，看在許多投資人眼裡恐怕不切實際，若又缺乏資金支應，未來市場再怎麼支持也有限度。

雙重股權結構是合法的，相關細節也以白紙黑字寫清楚。但沒人能宣稱這些對SpaceX的股東有利，因為那代表創辦人權力大到不受約束。對大多數企業而來說，長遠觀之，這將給公司股價留下傷疤，如同Meta的情況。