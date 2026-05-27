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SpaceX為首…美股重磅IPO沸沸揚揚 專家揭3大隱藏風險

編譯吳孟真／綜合外電
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美股今年預計有三家重量級科技新創辦理IPO，可能對市場結構構成流動性需求等風險。...
美股今年預計有三家重量級科技新創辦理IPO，可能對市場結構構成流動性需求等風險。路透

今年美國股市有多起眾所矚目的IPO案，包含馬斯克旗下的SpaceX。Business Insider報導，這些估值規模龐大的上市案看起來似乎讓市場更加生氣勃勃，但也可能潛藏影響廣泛市場結構的風險。

報導指出，其中一個是流動性需求。以SpaceX為例，該公司6月12日掛牌時，目標要籌募到750億美元，這些資金勢必得從他處流入，但如今市場上的閒置資金水準已驟降。舉例來說，美銀私人財富管理部門客戶的投資組合中，現金比重不到9.9%，為歷來最低，卻有創紀錄的66%資金投入股市。

這意味著，投資人若要買SpaceX股票，就必須賣出其他領域的部位，進而造成該領域股價的下行壓力。Crossmark全球投資公司執行長杜爾（Bob Doll）表示，對流動性敏感的股票可能最先受到衝擊，好比成長類股，但賣壓會出現在什麼地方則無從得知。

另據MSCI研究，當SpaceX和其他大型企業被納入那斯達克100和其他指數後，其他領域的波動將更顯著。而科技股本身權重重新分配，也將影響現有成分股。MSCI估計，輝達（NVIDIA）、蘋果和微軟，將因新企業納入指數而面臨最大規模的資金流出。

杜爾指出，在這波重新調整完成後，市場結構將面臨另一項影響：前所未見的集中化。人工智慧（AI）超大型權值股很快可能占標普500近半比重。Magnifina投資長瑞葛維（Asher Regovy）說，這將使市場對單一事件變得異常脆弱，例如一次不佳的財報發布，就可能引發股價重挫。

面對這些風險，專家建議分散投資組合。杜爾說，自己除了AI類股外，也持有防禦類股，並聚焦股東權益報酬率（ROE）和獲利水準皆高的企業。

對於特別想要降低投資組合集中化風險的投資人，瑞銀（UBS）建議對日本、中國大陸、瑞士股市增加曝險，還有新興市場、歐洲非必要消費品，以及全球醫療類股。

美股 SpaceX 那斯達克

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